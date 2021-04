egitto,-liberato-marinaio-siriano-“prigioniero”-per-4-anni-a-bordo-di-una-nave

Ha davvero dell’incredibile la storia del siriano Mohammed Aisha, rimasto per quattro lunghi anni prigioniero sulla nave Aman, e finalmente liberato ieri dalle autorità egiziane in pessime condizioni fisiche e mentali. La sua odissea era cominciata nel luglio 2017, quando la motonave Aman di 4000 tonnellate, fu sequestrata nel porto di Adabiya, all’estremità settentrionale del Canale di Suez, perché non aveva né i documenti né i sistemi di sicurezza in regola.