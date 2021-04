Avete mai visto Carolina, figlia di Anna Pettinelli? È bellissima ed hanno in comune una cosa

Carolina Russi, nota soprattutto per la sua partecipazione a ‘The Voice’, ha una cosa in comune con la sua mamma famosa

Carolina Russi (Instagram)

Oggi il mondo della televisione è animato da cosi tanti personaggi, che spesso rischiamo anche di perderci gli intrecci. Succede, infatti, che volti noti appartenenti anche ad ambienti estremamente diversi, siano collegati da rapporti di parentela inaspettati, oppure amicizie insospettabili. E cosi le persone spesso si ritrovano a scoprire che ‘Lei è figlia di…’, oppure ‘Lei è la madre di quell’attrice’, restano puntualmente di stucco. E cosi scopriamo anche strani collegamenti, che fanno dei personaggi un quadro ancor più distinto e chiaro sotto tanti punti di vista.

Stavolta prendiamo in riferimento una cantante, Carolina Russi, che si è resa protagonista qualche anno fa, per l’esattezza nel 2014, per la sua partecipazione a ‘The Voice Italia’. Un’edizione che vide trionfare Suor Cristina, mentre la Russi (del team di J-Ax) fu eliminata all’undicesima puntata. Un’avventura che l’ha poi lanciata nel mondo dello spettacolo, vista la sua successiva partecipazione al programma ‘Domenica In’, nella sezione ‘Volere Volare’ dove hanno partecipato tanti talenti della musica. Carolina ha anche dato vita ad un canale Youtube, dove suona e si diletta con le sue grandi capacità. Ma sapete chi è la mamma di Carolina Russi?

Carolina Russi e la stessa passione della mamma famosa

La bellissima Carolina, come detto, dà sfoggio delle sue capacità artistiche sia sul piccolo schermo ma anche sul web, con il canale Youtube, Una passione, quella per la musica, che condivide con sua madre, un altro personaggio molto noto all’interno del mondo dello spettacolo.

Parliamo di Anna Pettinelli, speaker e coach di ‘Amici’ di Maria De Filippi. Un legame molto forte che unisce mamma e figlia, e che spesso non viene rimarcato e dunque resta parzialmente nell’ombra. Eh si, la Pettinelli è una mamma a tutto tondo ed ha trasmesso alla figlia proprio quell’amore per la musica che ha guidato anche la sua carriera professionale, tra radio e televisione.

Leggi qui -> Anna Pettinelli e la storia d amore con il compagno: 18 anni di differenza

Leggi qui -> Anticipazioni-Amici: Eliminato un cantante. Arriva un premio per una ballerina

Carolina Russi, il successo social e la famiglia

Per la Russi sono stati anni molto intensi, quelli a ridosso della sua partecipazione a ‘The Voice’, che hanno dato modo di mostrare quanto sia forte il legame con la madre. Proprio lei, Anna, al momento dell’eliminazione di Carolina posto un messaggio molto particolare sui social: “Difficilmente le grandi radio passeranno un pezzo di Suor Cristina, ma c’è sempre Radio Maria”.

Carolina è anche molto seguita sui social, dove pubblica diversi scatti della sua vita e si tiene in contatti con i tantissimi follower che la seguono ed aspettano le sue nuove avventure professionali.