una-vita,-anticipazioni-dal-26-al-30-aprile:-bellita-sta-molto-male

Anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 26 al 30 aprile 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Bellita ha fatto entrare in casa sua Margarita credendola un’amica. Ma l’apparenza inganna. Che cosa versa Margarita nel tè di Bellita? Cosa succede alla Del Campo, che perde i sensi?

Bellita ha stretto un forte legame con Margarita, che ha invitato a casa sua.

La moglie di Carchano, in realtà, sta solo fingendo affetto e devozione: cova un profondo rancore nei confronti della cantante.

Prima le instilla il dubbio che suo marito José abbia una relazione con Esther, la prima attrice della compagnia teatrale con cui ha iniziato a collaborare Dominguez, poi, durante una visita, le versa una polverina nel tè.

José è al settimo cielo all’idea di partire per Hollywood per girare un film. Cinta si è fidanzata ufficialmente con Emilio.

Bellita è sempre più irritabile e, durante un aspro litigio col marito, perde addirittura i sensi.

Nonostante le cure del dottore, la donna non si riprende e tutta la famiglia è in allarme.

Con una lettera il medico avverte la Del Campo della presenza, nel suo sangue, di un veleno che potrebbe portarla alla morte.

Anche Margarita accorre per assistere l’amica: in realtà è pronta a darle il colpo di grazia.

Dopo aver parlato con Felicia, Maite ha deciso di lasciare la città per non far soffrire Camino, ma la ragazza la raggiunge nel suo studio e chiede spiegazioni. La passione ha il sopravvento.

La pittrice decide di rimandare la partenza.

Felicia, intanto, cerca pretendenti da presentare alla figlia.

Marcia va in carcere a far visita al marito, Santiago. Andrade la intercetta e minaccia ritorsioni se deciderà di testimoniare contro di lui.

Felipe organizza una cena romantica e chiede a Genoveva di sposarlo, ma la risposta della donna è inaspettata.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.