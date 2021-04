Una manifestazione in ricordo di Maurizio Cerrato, l’uomo di sessantadue anni ucciso a Torre Annunziata durante una lite per un parcheggio. Quattro uomini sono stati fermati dalle forze dell’ordine per omicidio in concorso, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi.

Maurizio Cerrato, ucciso a Torre Annunziata – Foto di Facebook

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la figlia di Maurizio Cerrato, Maria Adriana, avrebbe parcheggiato la sua auto in un posto occupato da anni dagli arrestati. Al suo ritorno, avrebbe trovato uno pneumatico forato. Di lì la lite con il tragico epilogo, una coltellata al cuore costata la vita a suo padre.