Top 10, Carlo Conti in grande imbarazzo “evitiamo di …” e Loretta Goggi non parla più

Carlo Conti è ritornato su Rai uno con il programma Top 10 che, durante la prima edizione andata in onda con la pandemia da covid del mese di marzo dell’anno scorso, ha riscosso un grandissimo successo.

Carlo Conti, che in un’intervista ha dichiarato di non sentirsela più di condurre un programma quotidiano come l’Eredità, ora preferisce dedicarsi a programmi che hanno un appuntamento settimanale, meno impegnativi, appunto come Top 10 che va in onda il venerdì su Rai 1.

Carlo Conti in grande imbarazzo e Loretta Goggi per le risate non riesce più a parlare

Ieri è andata in onda la prima puntata di Top 10 il programma targato Rai condotto da Carlo Conti.

Il quesito di ieri sera era ‘cattive abitudini del maschio’ e i concorrenti dovevano dare le risposte.

Christian De Sica ha detto: “Non centrare il water quando si fa la pi**” e poi ha aggiunto: “Mia moglie si arrabbiava sempre perchè non centravo il water…”, a quel punto Carlo Conti gli ha chiesto: “Non ci entravi… dentro? In che senso?” e De Sica: “No! Non lo centravo!” e così Conti: “Ah, non facevi centro” e De Sica: “Alla fine ho deciso di farla seduto come le donne”.

e Paola Minaccioni ha aggiunto: “La nuova perversione maschile è quella di riuscire a sporcare la tavoletta facendola da seduti come le donne”.

A quel punto Carlo Conti, in grandissimo imbarazzo, ha detto: “Non entriamo nei dettagli” mentre Loretta Goggi non è riuscita a trattenere le risate e si è addirittura accasciata sul banco appoggiando la faccia.

Poi la squadra di Loretta Goggi ha dato la sua risposta che era “russare”.

Carlo Conti ritorna in tv con Top 10

Carlo Conti, qualche giorno fa, è stato ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno per presentare il suo programma che va in onda, per la seconda edizione, Top 10.

Gli ospiti di ieri sono stati: la prima squadra composta da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi, la seconda formata da Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci.

Carlo Conti, che dopo aver contratto il covid è ritornato in tv, vive una vita personale molto serena accanto alla moglie Francesca Vaccaro e al figlio, il piccolo Matteo.

Carlo Conti, che ha perso il papà quando aveva 18 mesi, è stato cresciuto dalla mamma, che è scomparsa nel 2002, a cui era legatissimo.

