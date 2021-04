the-americans-in-streaming:-dove-vedere-la-serie-completa

The Americans in streaming su Star di Disney+

The Americans in streaming è disponibile tra i titoli del catalogo di Star di Disney+ fin dalla data del debutto del nuovo brand di intrattenimento generale. Star arriva in Italia il 23 febbraio 2021. È incluso all’interno dell’abbonamento a Disney+. Questo significa che il numero di serie tv, film e tv special diventano molti di più per gli appassionati del genere. Oltre a The Americans in streaming, dal giorno in cui si accende Star in Italia ci sono anche altri titoli iconici della serialità americana.

Citiamo, ad esempio, 24 con le stagioni 1-8, 24: Live Another Day (stagione 9), 24: Legacy con la stagione 1. Tra le altre ci sono anche Alias con le stagioni dalla 1 alla 5, Blackish con le stagioni 1-5 e Bones con le stagioni 1-12. L’elenco potrebbe continuare, ma non è qui la sede: al link trovi l’elenco completo delle serie tv ora disponibili su Star.

Il logo di Star, incluso nell’abbonamento a Disney+.

continua a leggere dopo la pubblicità

Oltre ai titoli disponibili dalla data del debutto del servizio – parte integrante di Disney+ – nel corso delle settimane e dei mesi successivi ne vengono aggiunti di nuovi.

Quante stagioni ci sono di The Americans in streaming su Star di Disney+? È disponibile la serie completa. Infatti sono sei le stagioni in totale, tutte visibili all’interno della sezione dedicata a Star all’interno di Disney+.

The Americans dove vederlo in italiano

Prima di approdare su Star, The Americans va in onda su Fox in Italia in prima visione.

La prima stagione di The Americans in italiano è su Fox in prima visione dal 4 novembre 2013 al 10 febbraio 2014 per arrivare su Rai 4 dal 7 giugno 2018. La seconda, invece, approda su Fox dal 18 ottobre 2014 e viene trasmessa fino al 10 gennaio 2015. Per quanto riguarda la stagione 3, le date della messa in onda su Fox sono le seguenti: dal 30 ottobre 2015 al 15 gennaio 2016.

continua a leggere dopo la pubblicità

The Americans 4 dove vederlo in italiano prima della messa in onda in Italia? La quarta stagione approda prima in chiaro in Svizzera da RSI LA1 e una quindicina di giorni più tardi su Fox nel nostro Paese. Su Fox va in onda dal 1º dicembre 2016 al 23 febbraio 2017. Sempre nel 2017, ancora su Fox, viene proposta anche la stagione 5 di The Americans dal 19 giugno all’11 settembre 2017. La sesta e ultima stagione, infine, viene trasmessa in prima visione su Fox dal 4 giugno al 23 luglio 2018.

Ora tutte le puntate di The Americans sono disponibili su Star di Disney+.