Spread the love











Una donna si è finta la fidanzata del principe Andrea per potersi intrufolare nella residenza reale ed è riuscita ad aggirarsi indisturbata per il parco della residenza. Ecco tutti i dettagli della vicenda. È successo davvero: una donna di 44 anni è stata arrestata dopo essersi intrufolata nella residenza del principe Andrea spacciandosi per la […]

L’articolo Royal Family in lutto, una sconosciuta entrare nelle residenze reali in cerca del principe Andrea proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...