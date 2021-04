regno-unito,-il-duello-johnson-cummings-riporta-il-premier-nel-mirino

LONDRA – Il primo ministro agisce in modo “immorale, folle e possibilmente illecito”: parola di Dominic Cummings, il suo ex consigliere di fiducia. È un leader che ha creato “il caos e un vuoto di onestà” a Downing Street: conferma Dominic Grieve, il suo ex procuratore generale. L’attacco contro Boris Johnson da parte di due dei più alti esponenti del partito conservatore dominava ieri le prime pagine di tutti i giornali britannici.