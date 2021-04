Marisa Laurito lancia una bomba su un famosissimo, l’accusa è pesantissima “dietro le quinte …”

Spread the love











Marisa Laurito, bravissima attrice di teatro e di televisione ha settant’anni e ha voglia, come ha dichiarato lei stessa in una lunga intervista concessa al settimanale Oggi di vivere con leggerezza.

Marisa Laurito, che è sempre stata molto corteggiata, ha deciso di rivelare un’indiscrezione bomba su un attore molto famoso e ha raccontato tanti dettagli di un incontro che per molte donne sarebbe stato da sogno ma non per lei.

Marisa Laurito racconta che con lei Alain Delon non si è comportato bene

Marisa Laurito ha rilasciato una lunghissima intervista a Oggi in occasione della quale ha raccontato tanto di se stessa e della sua vita, delle sue esperienze lavorative e anche qualche indiscrezione che riguarda il dietro le quinte.

La Laurito ha detto di aver incontrato il famosissimo attore francese, idolo di tutte le donne, Alain Delon e ha detto: “Eravamo a Montecatini per Serata d’onore. Diciamo che Alain Delon non mi piaceva molto perché è un personaggio, come dire, maschilista… era bellissimo sì, ma irritante che pensasse di avere tutte le donne ai suoi piedi. Noi dovevamo fare una scena in cui lui mi trascinava dietro le quinte e quindi si immaginava che mi facesse cose turche. Dopodiché io dovevo uscire scompigliata. Solo che lui veramente toccò e io gli detti pure uno strattone. Uno sporcaccione“.

Invece, di Antonio Banderas, la Laurito dice che era un Dongiovanni però “ha capito che non c’era trippa per gatti”.

Ma la Laurito aggiunge: “Credo, però, che abbia avuto storie con tutte le donne che c’erano sul set”.

Marisa Laurito parla della sua storia personale

Marisa Laurito, attrice napoletana che ha lavorato tanto anche con Renzo Arbore ha raccontato molto anche della sua vita personale e non solo di lei come attrice e ha detto a proposito della sua bellissima storia d’amore con l’attuale fidanzato Piero Pedrini che le dispiace molto che non sono nati figli dalla loro storia e ha detto: “Questa domanda me la sono fatta spessissimo, ma sono convinta che i figli abbiano bisogno del femminile e del maschile. Poi, arrivata a 50 anni ho pensato: ‘È arrivato il giro di boa, non potrai più averli’. Credevo che questa chiarezza sarebbe stata gravosa, invece non lo è stata per niente”.

Poi, quando è andata ospite da Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo ha raccontato: “In un’altra epoca ero una donna che aveva testimoniato a un processo per salvare un uomo che non aveva ucciso nessuno. Ma non ero riuscita a salvarlo”.

E poi, ancora: “Ho visto il mio corpo dall’alto, seduto”. Poi ha parlato anche della sua idea su Meryl Streep e ha detto: “Prima ha inneggiato a questo uomo straordinario, che era un Dio quando ha preso l’Oscar, poi all’improvviso è diventato un pezzo di m***a, macché non lo sapeva prima?”.

Invece, a proposito della sua “r” moscia ha svelato: “Mi consigliarono una macchina che costava all’epoca quattro milioni che non avevo. Il medico mi disse che la punta della lingua non si muoveva, non vibrava e bisognava farla muovere. Mi consigliò di comprare un vibratore da mettere sotto la punta della lingua. Alla fine l’ho comprato, anzi l’ho fatto comprare da un mio amico perché mi vergognavo di andare in farmacia. Mai usato. Lo usavo pochissime volte, poi ho lasciato stare. E meno male che non mi sono tolta questa R moscia”.

