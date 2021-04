La mia famiglia è morta per colpa di Beppe Grillo: è ora che sconti la sua condanna, dice Cristina Pozzi

Spread the love











Beppe Grillo fu condannato per la morte dei suoi familiari senza però scontare la pena, così Cristina Pozzi dichiara: “Non ha scontato neanche un giorno di galera, è ora che paghi“. In questi giorni di forte polemica intorno a Beppe Grillo suonano ancora più dure le parole di Cristina Pozzi. La donna ha raccontato per la […]

