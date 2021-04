isola-dei-famosi,-il-programma-sta-per-cambiare

L’isola dei famosi e la produzione del reality sta per subire un cambiamento che sconvolgerà totalmente il palinsesto Mediaset; a causa di un problema logistico con Supervivientes, edizione spagnola del reality, il programma andrà in onda in un giorno diverso da quello prestabilito. La notizia è arrivata nelle ultime ore e pare essere confermata.

L’isola dei famosi è arrivato alla quindicesima edizione e, a differenza di altri reality, ha subito un arresto degli ascolti che sta mettendo gli autori a dura prova.

I problemi riscontrati nelle prime dinamiche degli isolani che, purtroppo, faticavano ad ingranare e lasciando un’aura di eccessivo politically correct che non piaceva al pubblico, né tantomeno agli opinionisti, hanno rallentato molto il reality.

In un secondo momento, l’appuntamento del giovedì è diventato una puntata registrata qualche ora prima e mandata in onda in differita. Il motivo di questa scelta è dovuto alla compresenza di “Supervivientes”, versione spagnola dell’isola.

Condividendo spazi comuni, come la Palapa, il reality Mediaset della famiglia iberica ha avuto il sopravvento. Per ovviare a questo problema tecnico e logistico, la produzione ha preso una dura decisione.

L’isola dei famosi cambia giorno di messa in onda

L’isola dei famosi è un reality che, per la prima volta in 15 edizioni, va in onda con due appuntamenti settimanali; le dinamiche di questa edizione permettono agli eliminati di “sostare” in un’isola adiacente, in attesa di una seconda possibilità.

Quest’anno però questo non è bastato a ravvivare le cose e, come ulteriore intralcio, il programma spagnolo ha interferito con la programmazione; a partire dal 3 maggio infatti, L’isola dei famosi andrà in onda con un doppio appuntamento, restando fisso il lunedì e slittando la puntata del giovedì al giorno successivo, il venerdì.

In questo modo si tratterà sempre di una diretta, ovviando al problema logistico con Supervivientes.

Cosa ne pensate? Un miglioramento o no?