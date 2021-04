Isola dei Famosi, addio alle puntate di giovedì: svelato il nuovo giorno

L’Isola dei Famosi non andrà più in onda di giovedì per problemi di tipo logistico: svelato il nuovo giorno della diretta

Isola dei Famosi

Ora è ufficiale, l’Isola dei Famosi non andrà più in onda il giovedì. Nelle scorse settimane erano emersi problemi a causa della contemporaneità nella messa in onda di Supervivientes, versione spagnola del reality, e per questo la produzione ha optato per cambiare il giorno della puntata (oltre il lunedì, confermato). Passerà al venerdì sera, prendendo il posto attualmente occupato da Felicissima Sera di Pio e Amedeo che il 30 aprile andranno in onda con l’ultima puntata.

L’edizione di quest’anno, condotta da Ilary Blasi, si sta mostrando alquanto turbolenta e caratterizzata da molti addii anzitempo. Tra abbandoni, come quelli di Guglielmotti, Akash, Braida, e gli infortuni della Isoardi, di Gascoigne ed altri, servono continuamente nuovi innesti.

LEGGI ANCHE—> Pio e Amedeo, super risposta a Carlo Conti: duo su di giri

Isola dei Famosi e l’abbandono di Paul Gascoigne

La sorpresa più grande degli ultimi giorni è stato l’addio dall’isola di Paul Gascoigne. Dopo due settimane l’ex calciatore si era infortunato alla spalla, ma grazie a cure specifiche ha potuto proseguire il reality. Questo almeno fino a lunedì, quando è arrivato l’inevitabile addio a causa di alcune complicazioni della spalla infortunata.

LEGGI ANCHE—> Tina Cipollari, furiosa lite fuori onda: i fan allibiti – VIDEO

Nuovi concorrenti sono però arrivati in Honduras e si tratta di Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante e Manuela Ferrara. In forse la partecipazione di Ignazio Moser.