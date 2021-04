Francesca Del Taglia in bikini manda in tilt il web…un incanto – FOTO

Francesca Del Taglia fa girare la testa a molti mostrandosi in costume con un’insolita prospettiva tutta da ammirare

La bella stagione sembra stia per fare il suo ingresso trionfale dopo i primi timidi accenni ed è subito voglia di sole, mare e ovviamente costumi all’ultima moda. Non a caso la bella Francesca Del Taglia ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram uno scatto in cui mostra tutta la sensualità del suo bikini. L’ex tronista si è lasciata ritrarre a bordo piscina proponendosi al contrario rispetto all’obiettivo. In questo modo è riuscita a mettere ancora di più in risalto il modello di costume che ha deciso di indossare.

Si tratta infatti di un bikini rosa con dei graziosi sbuffi sulle spalline e uno slip decisamente molto mini. La pelle già leggermente dorata viene messa ancora di più in evidenza dal colore del modello e il modo in cui fascia le forme di Francesca lascia il pubblico a bocca aperta. L’estate sta arrivando e di sicuro troverà la modella in prima fila e ben preparata ad accoglierla con tutti gli onori.

Francesca Del Taglia, carriera e vita privata della sexy influencer

La televisione e in particolare il famoso programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” ha cambiato radicalmente la vita di Francesca Del Taglia sia nel privato che nell’attività lavorativa. Prima di approdare a Canale 5 in veste di corteggiatrice infatti quella che è oggi una delle maggiori influencer italiane lavorava nell’azienda di famiglia a Firenze.

Il dating show più amato dal pubblico le ha dato l’occasione di incontrare il suo attuale marito che nel programma ricopriva appunto il ruolo di tronista. Insieme infatti al dj Eugenio Colombo la influencer è convolata a nozze nel 2013 arricchendo poi la loro famiglia con la nascita di due figli Brando e Zeno, di 8 e 3 anni.

La coppia oltre a lavorare insieme in televisione e nel corso di serate in discoteca nel 2017 ha dato vita anche ad una propria linea di abbigliamento. Spesso Francesca ha dovuto subire, soprattutto sui social, attacchi di body shaming a causa dell’aumento di peso che le due gravidanze le hanno provocato.