cozze-contaminate-da-escherichia-coli:-richiamo-immediato-dall’italia

Il RASFF, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare, ha lanciato l’allarme per una referenza di cozze contaminate.

Dopo l’ultimo richiamo di cozze importate dall’estero che, a seguito dei controlli effettuati, erano risultate contaminate dal pericoloso batterio Escherichia Coli e, in un secondo caso, da tossine che provocano una grave sindrome, ora una nuova allerta alimentare riguarda cozze italiane.

L’allarme è relativo a delle cozze vive (Mytilus galloprovincialis) provenienti dall’Itali in cui è stata trovata la presenza di Escherichia coli (fino a 1600 MPN/100g).

Del prodotto per cui è stata diramata l’allerta non conosciamo marca e lotto ma, dato che non hanno mai raggiunto i punti vendita, né in Italia né all’estero, possiamo stare tranquilli rispetto ad eventuali cozze, anche surgelate, che abbiamo in casa.

