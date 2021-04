Home » Tv » Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti di Fazio: Matthew McConaughey e Achille Lauro

Chi ospiterà domenica 25 aprile 2021 Fabio Fazio nello studio o in collegamento a Che tempo che fa? Super ospite della serata l’attore premio Oscar e regista cinematografico Matthew McConaughey. Achille Lauro si esibirà live. Fazio dialogherà con il professor Burioni e con tre presidenti di Regione.

Nuovo appuntamento con Che tempo che fa domenica 18 aprile 2021 su Rai 3. Il programma di Fabio Fazio, con ospiti fissi l’irriverente Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano protagonista di uno spazio d’approfondimento sull’attualità, si animerà di tanti ospiti, chi in studio, chi in collegamento.

Alle 20, come ogni domenica, va in onda Che tempo che fa–anteprima, alle 20.30 inizia invece Che tempo che fa, mentre alle 23 si passa a Che tempo che fa-il tavolo, con ospiti Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz.

Leggi anche: Domenica In: Achille Lauro intervistato da Mara Venier

Matthew McConaughey super ospite di Fazio

Super ospite di Fazio il Premio Oscar Matthew McConaughey, che verrà intervistato dal conduttore e giornalista del talk show a partire dalle 20. Lo scorso 23 aprile 2021 è stata stampata la sua autobiografia “Greenlights – L’arte di correre in discesa”. Vi ricordate qualche bel film in cui ha recitato l’attore e produttore



cinematografico o avete bisogno di una rinfrescata della memoria? L’affascinante McConaughey, che ha esordito come attore nel 1993, è uno degli interpreti, ad esempio, di “Amistad”, “Contact”, “Magic Mike”, “Bernie”, “Killer Joe”, “The Wolf of Wall Street”, “Interstellar”, “The Gentlemen”.

Il film “Dallas Buyers Club” del 2013 diretto da Jean-Marc Vallée dove lui interpretava un cowboy affetto da AIDS lo ha portato a vincere l’Oscar e un Golden Globe come miglior attore protagonista.

Non solo impegno sul set: sempre nel 2013 insieme con la moglie Camila la star di Hollywood ha fondato la Fondazione “Just Keep Livin” mentre nel 2014 il Time lo ha inserito tra le 100 persone più influenti al mondo.

Fazio incontra i Presidenti di Regione

Il conduttore farà il punto sulla campagna vaccinale e sui possibili spostamenti tra regioni con i governatori Massimiliano Fedriga (del Friuli Venezia Giulia), Vincenzo De Luca (Presidente della Regione Campania) e Giovanni Toti (governatore della Liguria Giovanni). Visto che si parla di Covid-19 e di vaccini, non poteva certo mancare l’intervento del professor Roberto Burioni.

Potrebbe interessarti: Mara Venier, furiosa contro gli haters di Achille Lauro

Fazio ospita Achille Lauro

Dopo aver intervistato la scrittrice, poetessa e testimone della Shoah Edith Bruck, che a gennaio ha pubblicato “Il pane perduto”, tra i 12 libri candidati al Premio Strega 2021, il conduttore di Che tempo che fa incontra Achille Lauro, che sarà live con “Marilù”, secondo singolo estratto da “LAURO”, n.1 della classifica FIMI/GfK degli album questa settimana; il giornalista Paolo Mieli e il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa.

Durante il lockdown si sono preoccupati di portare aiuto ai ragazzi in dad che non avevano un pc per collegarsi con le lezioni on line e il loro impegno e altruismo è valso loro il riconoscimento di Alfieri della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per la loro iniziativa no-profit. Loro sono Jacopo Rangone, Matteo Mainetti, Emanuele Sacco e Pietro Cappellini, della piattaforma web PC4U.tech. Sono riusciti a donare a studenti di Milano e dell’Hinterland oltre 550 dispositivi per la didattica digitale.

Il Tavolo di Che tempo che fa

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo; ospiti Orietta Berti; Damiano Tommasi, in uscita il 29 aprile con il libro “Ti racconto i campioni della Roma”; l’attrice e conduttrice Carla Signoris, moglie di Maurizio Crozza; Lello Arena. Achille Lauro sarà presente anche in questo spazio.