Cecilia Rodriguez e la rivelazione dei suoi problemi: “Ho detto basta” | La verità mai detta

La sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, ha ammesso di avere avuto alcuni problemi

Cecilia Rodriguez (Instagram)

Al giorno d’oggi ormai Ceciu, così come la chiama sua sorella più grande, è una modella affermata nel nostro Paese. Purtroppo però, l’arrivo in Italia per lei non è stato dei più semplici.

I suoi primi passi da modella infatti, sono stati caratterizzati da una serie di problematiche, le quali tuttavia sono state risolte per merito della sua tenacia e della sua forte ambizione. È riuscita pertanto a farsi strada, diventando un personaggio noto anche a livello televisivo.

Come la maggior parte dei telespettatori ricordano, è stato grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip che gli italiani hanno iniziato a conoscerla. Nel 2017 ha preso parte alla seconda edizione del noto reality show targato Mediaset, dove ha conosciuto quello che ancora oggi è il suo partner.

Naturalmente parliamo di Ignazio Moser, ex ciclista su strada, il quale ha abbandonato la sua carriera sportiva per dedicarsi prevalentemente a quella dello spettacolo, in particolar modo televisiva.

L’ammissione di Cecilia Rodriguez

Mentre il fidanzato dell’argentina è pronto ad iniziare l’avventura sulle spiagge dell’Honduras come naufrago dell’edizione dell’Isola dei Famosi in corso, Cecilia è rimasta a casa, dove potrà osservare Ignazio direttamente dalla tv.

Come affermato in precedenza invece, per la Rodriguez i primi tempi nel nostro Paese non sono stati completamente in discesa. Ha infatti affrontato alcuni problemi, come per esempio quelli legati al cibo.

Lei già sapeva perfettamente di voler fare la modella e le hanno detto che l’avrebbero presa, a patto che si fosse migliorata ulteriormente dal punto di vista del fisico. Venuta a conoscenza di ciò, la sorella di Belen ha consultato un nutrizionista e si è prontamente messa a dieta.

Stando a quanto da lei affermato, le avevano tolto quasi tutto, ma lei non appena arrivava a casa iniziava a mangiare, nonostante fosse sazia. Durante il suo racconto inoltre, ha svelato un particolare aneddoto avvenuto in un Natale di qualche anno fa, quando si trovava insieme a Belen a casa di Fabrizio Corona.

“Ho mangiato tanto, poi sono andata in bagno per rimettere. Il lavello però si è tappato e mia mamma ha visto tutto, ma non avevo mai avuto il coraggio di dirglielo”, queste le parole di Cecilia, la quale in seguito conclude il suo pensiero.

“Da quel momento mi ha seguita un po’ di più. Questa è la mia rivelazione, ma consiglio di parlarne. Li ho detto basta, non potevo continuare così”, in questo modo ha terminato il suo racconto, in cui ha ammesso i suoi problemi passati che fortunatamente sono stati risolti grazie anche all’aiuto di sua madre.