brioche:-5-ricette-deliziose-per-fare-colazione-a-casa

La colazione al bar con cappuccio e brioche ci sembra oggi un miraggio, ma tranquilli presto torneremo a infastidire baristi con richieste impossibili, a sbriciolare soddisfatti sui tavolini, dando morsi generosi a cornetti farciti strabordanti di crema. Una chicca mattutina che bramiamo ormai da mesi, ed è venuto il momento di toglierci qualche sfizio, preparando una deliziosa colazione a casa.

La brioche tipo Kinder

Sì, sono proprio loro, le famose Kinder brioss, le merendine che hanno rallegrato colazioni e ricreazioni di milioni di bambini. Noi le abbiamo fatte in casa, ispirandoci alla ricetta originale e lasciandoci trasportare dai ricordi. Un soffice impasto lievitato da farcire con una delicata crema al latte, abbondate pure con la crema, tanto non dovete far scoppiare nessun sacchetto per gustarla e potrete apprezzare al massimo questa deliziosa brioche.

Crioche

Per anni abbiamo fatto confusione tra brioche, croissant e cornetto, chiamando indebitamento l’uno per l’altro, ma con questa ricetta non dovrete più preoccuparvi delle etichette. Stiamo parlando della crioche, praticamente un mezzo croissant, che rivela all’esterno tutti gli strati sfogliati delle varie piegature. Seguite i consigli di Marco Pedron, pasticcere del bistrot con caffetteria Cracco Café in Galleria, che ci ha regalato questa fantastica ricetta

Pan brioche al forno con ricotta e lamponi

Il pan brioche è un grande classico della pasticceria francese, un impasto lievitato super versatile, per colazioni dolci e salate, merende e aperitivi. Profumato, soffice e fragrante, noi lo abbiamo preparato come fosse un pane in cassetta e poi arricchito con ricotta e lamponi. Decidete voi forma e abbinamenti, e se non avete tempo per preparare l’impasto potete riciclare pancarré, pane e dolci lievitati avanzati e realizzare la ricetta in un lampo. Provatela anche in versione salata con mozzarella, pomodorini ed erbe aromatiche.

Brioche farcite con crema di marroni

Se vi piace creare dolcetti belli, buoni e giocosi non perdetevi la ricetta di queste briochine. Due impasti, uno bianco base e l’altro più scuro con l’aggiunta di cacao, fatti lievitare, stesi e “coppati” a formare tanti dischi colorati, da posizionare a raggiera a formare un simpatico tendone da circo, sulla cui sommità abbiamo aggiunto un ciuffo di crema di marroni.



Potete utilizzare i due impasti colorati per altre varianti, ad esempio delle girelle dolci, vi basterà stendere un impasto sopra l’altro, arrotolarli, tagliare delle rotelle e creare delle fantastiche chiocciole a spirale. Buon divertimento!

Fagottini di brioche con gianduia

Per i più golosi della famiglia, finalmente un po’ di cioccolato. L’impasto base segue i soliti passaggi, lasciato lievitare, viene poi piegato e sfogliato e infine ripiegato in 3 così da ottenere dei fagottini voluminosi. Noi li abbiamo farciti con generosa ganache al cioccolato gianduia, ma anche marmellata o una classica crema pasticciera andranno benissimo. Che cosa state aspettando? Mettetevi all’opera con le nostre ghiotte ricette.

