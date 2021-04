bonolis:-ciao-darwin-torna-in-tv?

Ciao Darwin e Bonolis: li rivedremo di nuovo in tivvù? Il gettonatissimo programma, replicato con grande successo così tante volte, avrà delle nuove edizioni? Ha svelato tutto direttamente il conduttore romano durante un’intervista.

Ciao Darwin avrà un futuro in tivvù? Bonolis proporrà una nuova edizione, senza dover andare a rispolverare le repliche? Il conduttore ha svelato qualche retroscena, ha difeso il format dalle critiche, senza però nascondere il fatto che il programma piaccia, ed anche tanto. E poi ha rivelato cosa si prevede per il fortunato varietà.

Paolo Bonolis difende Ciao Darwin

Un grande successo, non c’è che dire: Ciao Darwin piace, e a confermare questo sono i numeri. Gli ascolti parlano chiaro e premiano il format ideato da Paolo Bonolis. Non solo quando è andato in onda le prime volte, ma anche quando sono state riproposte le repliche: il programma è salito sul gradino più alto del podio anche con le edizioni “vecchie”. Intervistato dal portale di Tiscali, il conduttore sessantenne ha difeso il suo programma dalle critiche, ed ha detto:

“Non mi sono mai vergognato di fare un prodotto come “Ciao Darwin” anche perché l’ho scritto: e che sono scemo? L’ho anche venduto e ha stra funzionato non solo quando è andato in onda ma anche quando lo hanno replicato, e replicato, e replicato e replicato. Quante volte? Direi troppe. Non mi sono mai pentito di averlo fatto e anzi mi sono molto divertito. Soprattutto nel leggere quelli che lo criticavano perché nel loro modo di vedere che rispetto profondamente non hanno capito una mazza.

Ciao Darwin, Bonolis: “Non credo possa tornare in tv”

Riconosce la valenza del format, ma Bonolis è anche certo che sarà proprio difficile che Ciao Darwin possa tornare in tv. Il conduttore parla di “usura del prodotto” ed anche del fatto che è complicato da riproporre, soprattutto a 60 anni: troppe energie, insomma. Bonolis ha infatti rivelato:

Ma non credo che si possa tornare ora a fare "Ciao Darwin" sinceramente. Per quale motivo? Perché non mi va per una serie di ragioni: usura del prodotto, che meriterebbe un lasso di tempo per rasserenarsi e lasciare anche una scia di disponibilità emotiva da parte nostra per tornare a farlo. È un prodotto piuttosto incombente e ti assicuro che un conto è farlo a 35-38 anni, un conto farlo a 60. È veramente una mazzata.

Ciao Darwin, Bonolis rivela il segreto del programma

Il conduttore romano sottolinea come lo show sia l’unico vero varietà in circolazione. Racconta che è molto divertente, e che da questo format siano poi usciti molti prodotti “derivati”.