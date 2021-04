benvenuti-a-casa-di-ferruccio-laviani

Una stanza della casa di Ferruccio Laviani

«Home Mess: uno degli angoli di casa dove mi sento più a mio agio, circondato dalle cose a cui sono più affezionato. Nulla segue un ordine stabilito, tutto vive in maniera nomade: gli stool di Sottsass per Kartell a volte sono in modalità colonna e altre sparsi, i quadri si accumulano su qualsiasi parete libera, la panca dietro le poltroncine, un prototipo dei primi negozi Society che ho disegnato nel 2007, è stata trasformata in una console dove si ammassano libri e oggetti. Anche il lampadario è il prototipo di quelli del ristorante Gold di Dolce & Gabbana a Milano… Niente mi racconta meglio di questo “disordine ordinato”».

Ferruccio Laviani

