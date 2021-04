anna,-le-anticipazioni-della-seconda-puntata

Anna anticipazioni seconda puntata

Prosegue il viaggio di Anna: la seconda puntata della serie di Niccolò Ammaniti va in onda venerdì 30 su Sky Atlantic.

Creata e diretta da Niccolò Ammaniti dal suo romanzo omonimo edito da Einaudi, la serie Sky Original ha esordito venerdì 23 aprile. Nei primi due episodi abbiamo conosciuto la protagonista interpretata da Giulia Dragotto. Anna è una ragazza di quattordici anni che vive con il fratellino Astor al Podere del Gelso, un casolare protetto da un fitto bosco.

Quattro anni dopo che La Rossa, un misterioso virus partito dal Belgio, ha sterminato la popolazione adulta globale, al mondo restano branchi selvaggi di bambini, pronti a tutto pur di sopravvivere fino a quando cresceranno e la malattia porterà via anche loro.

Al rientro da una battuta di perlustrazione alla ricerca di qualcosa da mangiare, Anna scoprirà che il fratellino è stato rapito dai Blu, tribù comandata dalla malvagia regina Angelica. Quest’ultima tiene prigioniera La Picciridduna, l’unica persona adulta sopravvissuta: si dice che con un suo bacio si possa guarire dalla Rossa.

Nel cast della serie, Alessandro Pecorella, Elena Lietti, Roberta Mattei, Clara Tramontano e Giovanni Mavilla.

Di seguito la trama degli episodi 3 e 4 di Anna, in onda venerdì 30 aprile su Sky Atlantic a partire dalle ore 21.15.

Anna anticipazioni seconda puntata episodio 3

Anna (Giulia Dragotto) arriva ai cancelli della villa di Angelica (Clara Tramontano) dove riesce entrare e, presa alla sprovvista, si ritrova a essere la protagonista del freak show della terribile regina dei blu che tiene in schiavitù la Picciridduna (Roberta Mattei), unico adulto sopravvissuto…

Anna anticipazioni seconda puntata episodio 4

Anna, dopo la notte della festa, si risveglia nella stanza della regina. Mentre tutti dormono, va a cercare suo fratello. Astor, però, ha scoperto che al mondo esistono altri bambini, vuole restare con i Blu. Anna subisce la punizione di Angelica.

Anna programmazione, quando va in onda su Sky

La serie tv di Niccolò Ammaniti è trasmessa a partire dal 23 aprile da Sky Atlantic con due episodi inediti ogni venerdì in prima serata. Composta da sei episodi, Anna continua venerdì 30 aprile con gli episodi 3 e 4 e si conclude il 7 maggio con gli ultimi due capitoli.

Anna in streaming, dove vedere la serie Sky

In streaming, la serie completa di Anna è già presente nel catalogo di NOW e on demand su Sky a partire dal 23 aprile. Chi non ama aspetterà troverà tutti e sei gli episodi di Anna in streaming e on demand sulle piattaforme Sky.