abbandona-rifiuti-edili-e-urbani-nell’ovadese:-rintracciato-il-responsabile

Al termine di mirati servizi di osservazione, svolti anche in orario serale e notturno, i Carabinieri Forestali di Ovada hanno individuato il responsabile dell’abbandono di una grande quantità di rifiuti edili frammisti a rifiuti urbani, provenienti da cantieri di abitazioni private, lungo una strada sterrata in zona adiacente a un’area boschiva.

L’uomo, che aveva effettuato numerosi trasporti di rifiuti fino alle zone in cui li aveva successivamente abbandonati, si è visto contestare la gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi da parte di titolare di impresa. Sono tuttora in corso le indagini per individuare eventuali ulteriori responsabili.

c.s.