Un passo dal cielo 6 – I guardiani, anticipazioni della quinta puntata

Un passo dal cielo 6 – I guardiani anticipazioni quinta puntata

Un passo dal cielo 6 – I guardiani anticipazioni quinta puntata: giovedì 29 aprile 2021 va in onda su Rai 1 la quinta puntata della sesta stagione della fiction. La regia della stagione 6 è affidata a Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Beniamino Catena.

Chiamata per esteso Un passo dal cielo 6 – I guardiani, la sesta stagione di Un passo dal cielo, è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction prodotta da Matilde e Luca Bernabei.

Un passo dal cielo 6 – I guardiani vede nel cast Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Giusy Buscemi, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli, Anna Dalton, Jenny De Nucci, Luca Chikovani, Filippo De Carli. La stagione 6 vede anche la partecipazione di Aurora Ruffino e Pilar Fogliati oltre che di Carlo Cecchi.

continua a leggere dopo la pubblicità

Di seguito la trama e le anticipazioni della quinta puntata di Un passo dal cielo 6 – I guardiani in onda giovedì 29 aprile 2021 a partire dalle ore 21.25 circa.

Un passo dal cielo 6 – I guardiani anticipazioni episodio 5, La domesticazione dell’Uomo

Un giovane scalatore allievo di Christoph (Carlo Cecchi) deve rispondere a pesanti accuse. Viene, infatti, indicato come il responsabile della morte della sua fidanzata. Per Dafne (Aurora Ruffino) e Christoph non c’è più tempo per tergiversare. Devono affrontare i nodi del loro rapporto.

In tal senso Francesco (Daniele Liotti) e Vincenzo (Enrico Ianniello) non possono far altro che entrare con assoluta cautela nelle tensioni tra il padre e la figlia. Nessuno scivolone è ammesso, se vogliono scoprire la verità verso la quale sono proiettati.

Manuela (Giusy Buscemi) sembra essere arrivata a una svolta. Può finalmente vivere il suo sogno?

continua a leggere dopo la pubblicità

Intanto Vincenzo scopre qualcosa di cui era del tutto all’oscuro: un capitolo inaspettato della vita di Carolina (Serena Iansiti).

Un passo dal cielo 6 – I guardiani quando va in onda su Rai 1? Programmazione

Un Passo Dal Cielo 6 – I Guardiani, qui Serena Iansiti e Enrico Ianniello Credits Rai

Vuoi seguire la programmazione della stagione 6 di Un passo dal cielo su Rai 1? Ecco quando va in onda Un passo dal cielo 6 – I guardiani su Rai 1. L’appuntamento è alle 21.25 circa nelle seguenti date:

Prima puntata – giovedì 1° aprile 2021

Seconda puntata – giovedì 8 aprile 2021

– giovedì 8 aprile 2021 Terza puntata – giovedì 15 aprile 2021

– giovedì 15 aprile 2021 Quarta puntata – giovedì 22 aprile 2021

– giovedì 22 aprile 2021 Quinta puntata – giovedì 29 aprile 2021

– giovedì 29 aprile 2021 Sesta puntata – giovedì 6 maggio 2021

– giovedì 6 maggio 2021 Settima puntata – giovedì 13 maggio 2021

– giovedì 13 maggio 2021 Ottava puntata – giovedì 20 maggio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Un passo dal cielo 6 – I guardiani su Rai 1 è soggetta a variazioni.

RaiPlay Un passo dal cielo 6 – I guardiani in diretta e in streaming

continua a leggere dopo la pubblicità

Un passo dal cielo 6 – I guardiani in diretta e/o in streaming è visibile su RaiPlay. RaiPlay è la piattaforma gratuita targata RAI. La prima puntata è disponibile in anteprima sulla piattaforma di RaiPlay da martedì 30 marzo 2021. Per le altre puntate della stagione non c’è una finestra in anteprima. Tuttavia puoi vederle su RaiPlay anche in diretta con la messa in onda e on demand a posteriori. Per accedervi basta andare sul sito ufficiale o scaricare l’app per iOS e Android.