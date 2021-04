TG BYOBLU24 | 23 aprile 2021 | EDIZIONE 19.00

Alcune notizie del TG di oggi:

La persecuzione di Youtube nei confronti di Byoblu continua. Perché non contenti di averci chiuso il canale storico con oltre mezzo milione di iscritti, più di duemila video, adesso hanno rimosso anche il nuovo canale Byoblu24 che avevamo da poco creato e che in poco tempo aveva già raggiunto oltre 30mila iscritti.

Ha fatto scalpore l’avviso pubblicato dal Dipartimento di Stato americano con cui si invitano i cittadini americani a non recarsi in Italia per viaggio, a causa del Covid e di presunte minacce terroristiche. Abbiamo approfondito la vicenda con l’aiuto di un esperto di difesa e terrorismo.

Tra le categorie più colpite dalle chiusure a oltranza ci sono anche le scuole di danza, ma sembra che siano state dimenticate anche dal mondo della cultura. Sono chiuse dal 23 ottobre e non riapriranno se non a giugno. I sostegni sono arrivati a dicembre 2020, ma non sono stati sufficienti per permettere a tutti di andare avanti.

Negli Stati Uniti la Howard University ha deciso di chiudere il dipartimento di studi classici. La cosa ha provocato numerose polemiche in un paese, gli Stati Uniti, attraversato da una vera e propria cultura della cancellazione.

