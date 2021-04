ritirati-questi-integratori-a-base-di-psillio,-contengono-un-pesticida-tossico

Spread the love

Attenzione a due prodotti a base di Psillio, pianta erbacea molto utilizzata negli integratori alimentari, in particolare quelli che favoriscono le funzionalità dell’intestino e svolgono un’azione lenitiva per l’apparato digerente.

Leggi: Semi di psillio: proprietà, benefici e come usarli per l’intestino

A seguito di una segnalazione proveniente dal Belgio, sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato un avviso di sicurezza relativo alla presenza di valori elevati di ossido di etilene, un pericoloso pesticida, in integratori contenenti Psillio.

L’ossido di etilene è, infatti, una sostanza cancerogena e tossica e non è la prima volta che viene ritrovato nei prodotti, molti dei quali finiscono sulle nostre tavole. Si tratta, infatti, di uno dei più grandi richiami mai visti prima, che ha coinvolto centinaia e centinaia di prodotti.

“Attraverso il sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi – RASFF, le Autorità belghe hanno comunicato la presenza di alti valori di ossido di etilene in Psyllium, ingrediente vegetale impiegato, tra l’altro, negli integratori alimentari o negli alimenti a fini medici speciali” spiega la nota del Ministero della Salute, che ha già annunciato di aver già avviato interlocuzioni con le autorità belghe per ricevere ulteriori informazioni.

I prodotti oggetto di allerta

Ecco i due prodotti (acquistabili anche online) segnalati per la presenza di alti livelli di ossido di etilene:

BariNutrics NutriTotal Vanille (notificato in Italia come alimento a fini medici speciali), lotto 2102585 data di scadenza 1/2/2023

HerbaClean, lotto 2101884 data di scadenza 1/12/2022

A seguito della segnalazione, il Ministero della Salute ha già avvisato gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome coinvolti per le verifiche di competenza al fine del richiamo dei prodotti non conformi in questione.

Fonte: Ministero della Salute

Leggi altri richiami per ossido di etilene: