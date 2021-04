Spread the love











Anche Aurora Ramazzotti è scesa in campo per far sentire la sua voce contro Grillo, dopo le dichiarazioni del politico che hanno fatto storcere il naso all’Italia intera. Ai social la figlia di Michelle Hunziker ha affidato le proprie parole. Aurora Ramazzotti da Instagram interviene sul caso di Ciro, figlio di Beppe Grillo, che ha […]

L’articolo Non decidete vuoi uomini quando abbiamo o non abbiamo subito violenza, dice Aurora Ramazzotti proviene da Leggilo.org.

