Il liquore alla menta e limone è un fine pasto ottimo da bere ghiacciato, perfetto anche come ingrediente di cocktail, si accompagna bene con i dolci al limone, in particolare biscotti e muffin.

Per la preparazione abbiamo usato limoni bio e menta glaciale, molto aromatica e dal sapore intenso, leggermente dolciastro e pungente, che può essere coltivata facilmente in terrazza, assieme alle altre aromatiche.

Per la riuscita del liquore, ricordatevi di far raffreddare bene lo sciroppo di zucchero prima di aggiungere l’infusione di alcol e limone e, quando filtrate, aggiungete al colino a maglia fine anche una garza di cotone, in modo da eliminare anche l’eventuale pulviscolo.

Questo liquore è una variante del classico limoncello, che si ottiene allo stesso modo ma senza l’aggiunta delle foglie di menta. Il termine limoncello è presente nella lingua italiana già a partire dal 1400, ma per molti secoli ha indicato cose diverse dal celebre liquore: a volte una varietà di limone, a volte una limonata oppure anche un medicamento. L’attuale liquore invece pare abbia natali novecenteschi, celebre è quello napoletano preparato con i limoni di Amalfi.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 5 minuti



Tempo totale: 15 minuti + 3 settimane di riposo

Dosi per

4 persone

Ingredienti

20 foglie Menta glaciale

500 ml Alcool

500 ml Acqua

400 gr Zucchero Semolato

1/2 scorza Limone

Preparazione

Per preparare la ricetta del liquore alla menta e limone, iniziate col versare l’alcool in un barattolo a chiusura ermetica, aggiungete le foglie della menta ben lavate e la scorza del limone.

Chiudete il barattolo e fate riposare per circa 10 giorni.

Trascorso il tempo di riposo, versate l’acqua e lo zucchero in un tegame, appena raggiunge il bollore allontanate da fuoco e fate raffreddare bene.

Versate l’alcool con le foglie di menta e limone nello sciroppo di zucchero, mescolate e filtrate.

Imbottigliate, etichettate e fate riposare per circa una settimana prima di servire.