l’agonia-del-sottomarino-indonesiano:-ultime-ore-d’aria-per-i-53-marinai,-il-mondo-accelera-per-provare-a-salvarli

SE SONO ancora vivi, stanno centellinando ogni respiro. Imprigionati in un guscio d’acciaio, nell’oscurità, in un calore asfissiante. Dimitri Kolesnikov, uno degli ufficiali del Kursk russo, ebbe la forza di raccontare quest’incubo: “Qui è troppo buio per scrivere, ma ci proverò a tentoni. A quanto pare non ci sono possibilità di salvarsi. Forse solo dal 10 al 20 per cento.