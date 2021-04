la-vita-in-diretta,-alberto-matano:-“vogliamo-fare-…”

Spread the love











Ieri è andata in onda un’altra puntata di Vita in diretta condotta da Alberto Matano che dall’anno prossimo dovrebbe lasciare la conduzione anche se non si sa ancora chi prenderà il suo posto.

Alberto Matano fa gli auguri in diretta a Mara Maionchi

Ieri, durante la puntata, Alberto Matano ci ha tenuto a fare gli auguri ad una donna amatissima dagli italiani, Mara Maionchi che da poco ha terminato un programma di grandissimo successo Lol chi ride è fuori, ha compiuto 80 anni e ha detto: “Adesso vogliamo fare gli auguri a una donna che amiamo moltissimo: Mara Maionchi oggi compie 80 anni, quindi buon compleanno Mara”.

Poi, Alberto Matano, ha aperto la parte di Vita in diretta più leggera, quella definita pop e si è parlato della categoria degli ‘over’.

Si è discusso di come oggi, a differenza di anni fa, gli over sono assolutamente protagonisti della vita e hanno ruoli di primissimo piano.

Alberto Matano ha detto: “Tutte le persone ‘over’ hanno un grandissimo successo”.

E poi ha anche aggiunto a proposito di Mara Maionchi: “La notizia di questo momento è che, come lei, tutte le persone over 70-80 hanno grandissimo successo con il pubblico”.

Uno degli ospiti in studio, Anna Falchi ha detto: “Non hanno nulla da perdere … sono donne risolte, con un grande talento e non hanno nulla da perdere”.

Mara Maionchi racconta come ha scoperto di avere un tumore: “Successe una cosa strana”

Mara Maionchi anni fa ha avuto un tumore, è stata operata e ora sta benissimo.

A questo proposito ha detto: “Oggi resta un angolo buio al fondo al cervello dove i miei pensieri si fermano e io spero che sia andato e vada tutto bene”.

E poi ha anche raccontato: “Successe una cosa strana. Tanti anni fa feci un sogno. Ero in un salone con tanta gente. Un signore si avvicinò e mi chiese l’età. Gli dissi 36, lui ci aggiunse 33. Sessantanove. Quel numero mi angosciava. Però quel compleanno passò senza che succedesse nulla”.

E poi continua il racconto: “Un giorno andai a riguardare i miei esami e vidi che sul referto c’era un errore. Avevano scritto: Mara Maionchi, 69 anni, io ne avevo già 73. Mi sembrò un segno. Il mattino seguente andai a fare un controllo. Ed è così che lo hanno trovato”.

