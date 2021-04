Spread the love

La Juventus potrebbe cambiare presto Presidente. Andrea Agnelli potrebbe essere sostituito da una persona carismatica come pochi.

Il presidente dela UEFA Aleksander Ceferin (Getty Images)

La Superlega, la UEFA e poi il calcio, quello giocato sul campo. La decisione, giusta o sbagliata, di mettere al corrente tantissimi tifosi di tutto il mondo di un torneo chiuso, o quasi, alla mezzanotte di domenica non è stato presa bene da milioni di persone. Un cambiamento inaspettato e considerato un tradimento al calcio “romantico”. Quel calcio i cui protagonisti sono atleti, professionisti che percepiscono più di 30 milioni di euro a stagione e acquistati a cifre altrettanto faraoniche. Questo dunque il romanticismo da proteggere.

Ognuno ha le sue colpe. Nessuno ha ragione e nessuno ha torto, ma chi sbaglia paga. Sul banco degli imputati sono finiti due dei “dodici apostoli del dio denaro”. I cosiddetti ideatori del progetto Superlega verranno puniti in modo egregio e il presidente della Juventus potrebbe lasciare la sua carica.

Juventus, Andrea Agnelli verso l’addio: clamoroso ritorno ai vertici

Superlega, adesso è realtà: 12 Club Fondatori, Andrea Agnelli sarà il vice presidente (Foto: Getty)

Il mese che verrà porterà con se molteplici novità. Saranno mesi, quelli che seguiranno, dedicati alla rifondazione della dirigenza, del calciomercato, ma anche del cambio Presidente. In questi giorni tutti si sono chiesti se Andrea Agnelli, dopo lo choc Superlega potrà continuare a essere il presidente della Juventus.

“Mi concentrerò al 110% sulla Juventus” è stata la sua risposta. Ma sarà realmente così? Le sue intenzioni non sono da mettere in dubbio, ma l’ambiente circostante potrebbe indurlo a lasciare e già è spuntato il nome di un possibile successore: Alessandro Nasi, cugino di Andrea Agnelli, vice presidente di Exor, ma non solo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, a prendere il posto a capo della società bianconera potrebbe essere o Evelina Christillin, appena rieletta nel Consiglio Fifa, o Marcello Lippi che sarebbe onorato di tornare a occuparsi della Juve e sarebbe un presidente diverso.