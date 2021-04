isola-dei-famosi:-ludovico-vacchelli-si-ritira

Ludovico Vacchelli è uno dei naufraghi che avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella puntata di ieri dell’Isola dei famosi; il modello, ormai confermato da tempo come uno dei futuri concorrenti del reality, ha dovuto ritirarsi prima ancora di entrare in gioco a causa di un problema personale. Scopriamo insieme che cosa è accaduto a Ludovico Vacchelli.

Nella puntata di ieri dell‘Isola dei famosi, hanno fatto il loro ingresso diversi nuovi naufraghi che sono stati chiamati gli “arrivisti”; questi nuovi concorrenti non vivranno con i “titolari” ma, introducendo una nuova dinamica, sfideranno alcuni naufraghi per rubargli il posto in Palapa.

Tra i nuovi arrivati ci sarebbe dovuto essere anche Ludovico Vacchelli ma, a quanto pare, a causa di un problema personale il giovane non ha potuto prendere parte al reality, dovendosi quindi ritirare prima ancora di aver fatto il suo esordio.

Ludovico Vacchelli infortunato: il ritiro

Ludovico Vacchelli avrebbe dovuto far parte della nuova rosa di concorrenti, tra cui: Matteo Diamante, che oltretutto era l’unico non ancora confermato, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò ed Emanuela Ferrara.

Purtroppo il suo non è solamente un ritardo, come per Ignazio Moser che attualmente sembrerebbe bloccato in Messico, ma un vero e proprio abbandono; è stato Biccy a dare il “triste annuncio”:

“Arrivato in Honduras per scontare la sua quarantena insieme a tutti gli altri naufraghi (ad eccezione di Ignazio Moser, partito due giorni dopo a causa di impegni lavorativi), Ludovico Vacchelli avrebbe dovuto tuffarsi dall’elicottero questa sera, ma è già tornato in Italia. Un ritiro in fretta e furia a causa di alcuni problemi personali che sarebbero insorti in Italia e di cui dovrà occuparsi nel corso delle prossime settimane. Non c’entra niente la salute, per fortuna. Senza Ludovico il cast della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi si chiude con l’ingresso di Ignazio Moser la prossima settimana”.

Per fortuna non si tratta della sua salute ma, per la tristezza di tutti i suoi fan, quest’anno non vedremo Vacchelli nel reality della sopravvivenza. Per adesso non ha ancora commentato personalmente l’accaduto, ma arriveranno di certo delle sue dichiarazioni più specifiche.