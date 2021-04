il-coprifuoco-resta-in-vigore,-ma-il-cts-si-dissocia

La misura del coprifuoco resterà in vigore ancora per un po’ di tempo. Nel nuovo decreto legge che è passato al Consiglio dei Ministri resta infatti il divieto di uscire di casa dalle 22 fino alle 5 e tale misura nelle intenzioni resterà valida almeno fino a giugno. Poi si vedrà.

La Lega non ha votato il decreto

Questa decisione sembra aver suscitato pesanti attriti all’interno dell’attuale esecutivo. La Lega non ha infatti votato a favore del decreto e sembra che il motivo sia da far risalire proprio al coprifuoco.

La stagione delle chiusure, dei limiti alle libertà, delle restrizioni, deve avere una fine. L’impegno della Lega al governo è questo. Non possiamo votare provvedimenti ancora troppo timidi rispetto a questo obiettivo.

Ha così dichiarato il Senatore della Lega Armando Siri. Restano diverse zone d’ombra sui motivi che hanno spinto il Governo a impuntarsi sul mantenimento di una norma così stringente e in un periodo stagionale sempre più vicino all’estate.

Il CTS e gli scienziati che si dissociano dal coprifuoco

Curiosa in questo senso la presa di posizione del Comitato Tecnico Scientifico che si è così espresso sul coprifuoco. “Su questa misura non siamo stati consultati. È sempre stata una decisione politica”. Una dichiarazione inquietante perché risulta essere in perfetta antitesi con l’articolo 16 della Costituzione che così recita:

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

E non è solo il CTS a mettere in dubbio la validità scientifica di tale provvedimento. Come ribadito dall’immunologa Antonella Viola e come confermato nel tempo da diversi scienziati europei. Per esempio Linda Bauld, a capo del dipartimento di sicurezza pubblica di Edinburgo, che si era così espressa sul coprifuoco.

Guardando gli studi finora condotti sul coprifuoco. Non sono riuscita a trovare nessuno nel campo della salute pubblica che pensasse che fosse una buona idea.

Il coprifuoco in Europa

E nel resto d’Europa cosa si sta facendo da questo punto di vista? Solo la Francia sembra aver applicato la norma in maniera ancora più stringente dell’Italia, con casi limite di coprifuoco introdotti addirittura dalle 20.

In Germania finora non era invece mai stato applicato il coprifuoco a livello nazionale, anche se sembra essere entrato in vigore con una recente legge. Coprifuoco che non ha visto la luce nemmeno nel Regno Unito, in Svezia, in Finlandia e in Norvegia.

Anche in Svizzera tale misura non è mai stata introdotta. In Spagna il coprifuoco c’è, ma dalle 23 e i comuni hanno la possibilità di allungarlo di un’ora a seconda della situazione epidemiologica. In tutti gli altri Paesi come Belgio e Austria il coprifuoco è stato in vigore, ma i Governi stanno preparando la rimozione di questa misura in vista dell’estate.

E chissà come il Governo Draghi pensa di poter attrarre turisti nella bella stagione se in Italia saranno costretti a barricarsi in casa entro le 10 di sera, mentre in quasi tutto il resto d’Europa potranno godersi le notti d’estate.

