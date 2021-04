Franco Carrisi e il matrimonio mancato con la Power: La verità dopo anni

Spread the love

Franco Carrisi, fratello di Albano, racconta la verità sul suo matrimonio combinato. Ecco chi avrebbe sposato

Albano e Romina

Come sappiamo Albano e Romina , celebre coppia del palinsesto televisivo, tornano a far parlare di loro. Ad entrare nel mirino del gossip stavolta è Albano, poiché ha raccontato nuovamente che il suo matrimonio con Romina sarebbe stato un matrimonio “combinato”.

I due quindi si sono uniti in matrimonio nel luglio del 1970, un amore travolgente che ancora oggi appassiona i fan della coppia e non solo. In pochi sono a sapere la realtà dei fatti.

Detto Mariano, nonché suo testimone di nozze, a “DiPiù” ha dichiarato: “Albano e Romina si sono sposati anche per merito mio“. Mariano è uno dei primi amici di Albano a sapere che Romina fosse in dolce attesa della sua primogenita Ylenia, nata lo stesso anno nel mese di novembre.

Le rivelazioni sul matrimonio combinato

Ha anche aggiunto: “Un mese prima delle nozze, più o meno, mi trovavo in Grecia con Albano per lavoro. C’era anche Romina e io mi accorsi subito che non era la solita Romina.”

“Dissi ad Albano: ‘Ma Romina è ingrassata?’ e lui: ‘No è incinta’, ‘Ma perché non vi sposate, visto che andate così d’accordo?’. ‘In effetti hai proprio ragione’. E così dopo poco tutto organizzato a Cellino San Marco“.

La nascita di Ylenia non ha solo segnato l’inizio di una delle storie d’amore più belle della musica italiana ma purtroppo neanche la fine. Con la scomparsa della figlia anche il loro matrimonio non ha retto il colpo perché inghiottito dal dolore.

“Il successo era frutto anche del fatto che durante i viaggi si portavano dietro i figli e, per un periodo, i genitori di lui. Facevano squadra ‘famiglia’, erano sempre insieme, notte e giorno”.

“Poi, però, la tragedia, quella di Ylenia, inghiottita nel mistero di New Orleans, la notte del 31 dicembre 1993. Dopo quella tragedia, anche il loro matrimonio, che sembrava indissolubile, finì”.

Franco Carrisi: le somiglianze con la vita del fratello

Franco Carrisi ed Albano

La vita di Franco Carrisi è per molti versi lo specchio di quella del fratello Albano, salito alla gloria come icona della musica italiana anche all’estero. La sua discografia sarà però breve e forse la canzone più popolare rimarrà “Sera d’agosto“, il brano che scriverà nel 1970 con il nome d’arte Kocis.

Franco verrà persino segnato da un destino beffardo analogo a quello vissuto dal fratello, che ancora oggi soffre per l’assenza della figlia di Ylenia. Kocis perde infatti la sua primogenita Natascia nel 2016, forse a causa di una brutta malattia.

All’epoca la notizia è stata confermata da Romina Power, che sul suo profilo social ha sottolineato di essere distrutta per la scomparsa della nipote. “Un cuore d’oro, una ragazza pura con l’animo gentile”, ricorda la cantante, “pronta ad aiutare il prossimo e dare una parola di conforto”.

Anche il suo lato amoroso sembrerebbe essere molto tormentato, proprio come quello del fratello. Raccontando del rapporto con Taryn, la sorella più giovane di Romina, divenuta in seguito un’attrice di successo negli Stati Uniti aveva dichiarato:

“Io e Taryn, un matrimonio mancato, a livello caratteriale non ha funzionato, eravamo troppo diversi”, spiega Kocis nell’intervista lasciando intendere che sarebbe stata lei la moglie dei suoi sogni. Così la vita della bella Taryn ha preso una strada diversa, e Franco pochi anni dopo ha anch’egli lasciato la musica per tornare in Puglia e diventare un celebre imprenditore.