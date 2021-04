Da bambina era sempre imbronciata, oggi è una cantante affermata: ecco chi è

Spread the love

Chi è questa bambina con lo sguardo vispo ed imbronciato? Scopriamo insieme a chi appartiene questo volto

Anna Tatangelo (Gettyimages)

C’è sempre grande interesse, attorno ai personaggi famosi nel mondo dello spettacolo, di conoscere concretamente i segreti del passato. Non solo quello che riguarda aspetti della vita privata, ma anche le sembianze dell’infanzia di un volto che oggi spopola in televisione, al Cinema o anche nel mondo della musica. Va da sé, per alcuni è difficile andare a scovare quelli che sono scatti quando si era bambini, e quando succede le persone sono attratte fortemente.

Tra le donne più belle della musica, c’è sicuramente Anna Tatangelo. Cantante più che affermata all’interno della discografia italiana, l’ex compagna di Gigi D’Alessio nel tempo ha saputo costruire una carriera importante, partendo di fatto da giovanissima. Molto brani sono entrati nell’immaginario collettivo, diventando famosissimi e udibili anche a distanza di tanti anni.

E cosi ‘Ragazza di periferia’, o ancora ‘Essere una donna‘, sono soltanto alcune delle canzoni che hanno sancito la vera e propria esplosione della Tatangelo. La cantautrice ha saputo anche riscoprirsi nel corso del tempo, distaccandosi da quel genere musicale al quale si è affidata inizialmente, riuscendo a trovare consensi anche con la musica rap, ad esempio, che tra i giovani ad oggi spopola. Uno degli ultimi brani, ‘Guapo‘, in collaborazione con il rapper Geolier, ha avuto un discreto successo, rilanciando nuovamente Anna tra le hit del momento.

Anna Tatangelo ed il grande amore sui social

Anna Tatangelo (Gettyimages)

La Tatangelo è bellissima, e proprio questo le ha permesso di essere molto seguita anche sui social network. Un’icona di bellezza e sensualità, dunque, oltre al fatto di essere una cantante di assoluto spessore. E tutto questo rientra in un mix che ad oggi tiene Anna sulla cresta dell’onda, con quasi 2 milioni di followers al suo seguito.

E cosi scatti bollenti, ma anche stories dove la Tatangelo mostra parte della sua vita in compagnia del figlio Andrea, mostrando anche la tenerezza di una giovane mamma impegnata a crescere suo figlio nel miglior modo possibile.

Anna Tatangelo, com’era da bambina?

E cosi, come detto in apertura, anche nel caso di Anna le persone sono sempre curiose di conoscere i segreti del suo passato. Tra questi, c’è anche chi vorrebbe vederla quando era bambina. E cosi, proprio in relazione a questo, ecco uno scatto che mostra tutto.

Anna Tatangelo (web source)

La piccola Tatangelo mostra uno sguardo vispo ma anche imbronciato, capelli corti ma un viso che già mostrava i lineamenti di una bellissima bambina, che sarebbe diventata a sua volta una donna stupenda, ed una cantante di successo.