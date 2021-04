conversazioni-sul-futuro-dell’abitare.-simmons:-dormire-bene

«Tutti gli ambienti della casa sono stati sfruttati in maniera massiccia nell’ultimo anno. Ciò ha determinato la maturazione di nuovi bisogni, il desiderio di sostituire alcuni pezzi d’arredamento», racconta Fabio Formenti, Amministratore Delegato di Simmons.

Fabio Formenti, Amministratore Delegato di Simmons

Vale anche per il letto?

«Certo. Siamo stati tutti molto stressati, abbia- mo sentito il bisogno di riposare di più o soltanto meglio. Chi si è reso conto che il suo materasso non era all’altezza, ha avvertito la necessità di cambiarlo. Noi abbiamo fatto numeri importanti, è mutato anche il modo di comprare».

Simmons Linea Elite

Si spieghi meglio.



«Il traffico sul web è aumentato a dismisura, ma prima di portare a termine un acquisto ci si informa bene. E per un acquisto così importante si premia chi davvero offre prodotti di qualità, che mettono al centro valori ormai condivisi».

Simmons Linea Elite

Quali?



«Il rispetto dell’ambiente, per cominciare. Oltre alle materie prime vergini, in Simmons privilegiamo quelle che arrivano da processi di recupero. Anzi, gli scarti vengono valorizzati: attraverso metodi avanzati, il materiale raggiunge performance che non aveva in precedenza. E poi c’è l’aspetto pratico, il consolidarsi di abitudini come lo smart working e l’home fitness».

Cosa c’entrano con il materasso?



«Oltre a leggere e guardare la tv, sul letto si lavora con il computer sulle gambe. La comodità diventa cruciale. Oppure, lo si apprezza di più se aiuta a riprendersi dopo l’esercizio fisico. Perciò, nella linea Dynamic usiamo una fibra, Renergie Fiber, capace di trasformare il calore corporeo in infrarossi lunghi e di diminuire le infiammazioni muscolari».

Simmons Linea Elite

C’è spazio anche per il design?



«Deve esserci. Il letto offre colori, forme e finiture che rientrano di diritto nei territori dell’estetica. Sono parte di una cultura, quella del dormire bene».