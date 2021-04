colori-delle-regioni,-quali-sono-pronte-a-passare-in-zona-gialla:-due-a-rischio-rosso

L’Italia dal 26 aprile prossimo tornerà a colorarsi di giallo. È attesa per la serata odierna l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che sancirà, per effetto del nuovo decreto Covid sulle riaperture, il ritorno alla fascia di rischio più bassa della metà delle regioni italiane.

Grazie ad un indice Rt sotto l’1 e ad una incidenza di casi settimanali inferiori ai 250 per centomila abitanti, ad avere ottime chance di tornare in zona gialla sono infatti Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

Numeri compatibili con la zona gialla potrebbero averli anche Toscana e Campania, che ‘ballano’ intorno all’indice Rt 1 e hanno una incidenza di casi sopra i 200 per 100 mila abitanti: la Regione guidata da Vincenzo De Luca però resterebbe arancione soltanto perché non sono trascorsi i giorni necessari dall’ultimo cambio di colore.

Alcune Regioni invece restano in bilico tra una fascia di rischio e l’altra: è il caso di Calabria e Basilicata, mente la Puglia tornerà quasi sicuramente in arancione lasciando così il rosso. Nella fascia di rischio maggiore resteranno invece quasi sicuramente la Sardegna e la Valle d’Aosta, mentre la Sicilia dovrebbe rimanere arancione per altri sette giorni.

Attualmente, va ricordato, sono in zona arancione le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e alle Province autonome di Bolzano e Trento. In zona rossa invece le regioni Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta.

L’allarme resta comunque alto. Secondo un report della Fondazione Gimbe, sono ancora 12 le Regioni e Province autonome in cui la pressione sulle terapie intensive è ancora oltre la soglia critica del 30%: Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Liguria, Calabria.

IL BOLLETTINO DI GIOVEDI – Nella giornata di ieri, giovedì 22 aprile, sono stati 16.232 i nuovi contagi da covid-19 in Italia. I tamponi sono 364.804 per un tasso di positività che si attesta al 4,4%. I decessi sono 360 nelle ultime 24 ore mentre restano in netto calo le terapie intensive, -47, e ricoveri ordinari, -690. La Regione con il maggior incremento di casi positivi è ancora una volta la Lombardia, +2.509 davanti a Campania, +1.912 e Puglia, +1.895.

