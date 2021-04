ceresole-d’alba:-attualmente-riscontrati-17-casi-d’infezione-da-covid-19

Ad oggi nel comune di Ceresole d’Alba si riscontrano 17 casi di infezione da Covid-19.



A queste persone auguriamo di superare il momento di difficoltà e una pronta guarigione.



Si ricorda alla cittadinanza che, per evitare il diffondersi del contagio, è necessario ridurre al minimo le occasioni di contatto tra persone non conviventi. Un piccolo sacrificio può essere fondamentale per salvaguardare la salute dei conoscenti e dei nostri concittadini.

Comunichiamo che proseguono le adesioni alla vaccinazione anti-Covid per le persone nate tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1961 sul sito della Regione Piemonte (Piemonte ti vaccina). Recentemente, per il nostro Comune è stato avviato il punto vaccinazioni nella palestra di Sommariva del Bosco che permette di ridurre notevolmente i tempi e di avere uno spazio adeguato e in assoluta sicurezza.

Inoltre, il Comune di Ceresole d’Alba si mette a disposizione di tutti coloro che, non essendo in grado di collegarsi al portale della Regione Piemonte, desiderano fare la prenotazione per il vaccino.

cs