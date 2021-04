amadeus,-scrive-un-post-sui-social-e-il-web-impazzisce-“sono-…”

Spread the love











Amadeus il noto conduttore televisivo è da tanti anni sposato con Giovanna Civitillo. I due si sono conosciuti proprio all’interno di uno dei programmi più importanti di casa Rai, ovvero l’Eredità che all’epoca era condotto proprio da Amadeus. I due sono ad oggi una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo e sono ancora molto innamorati l’uno dell’altro. Sembra che proprio in queste ultime ore, abbia catturato l’attenzione dei fan una fotografia che è stata condivisa sul profilo ufficiale della coppia su Instagram e pare che nella didascalia ci fosse una confessione piuttosto scottante. Ma di cosa si tratta?

Amadeus e Giovanna Civitillo, la storia del loro amore

Come abbiamo avuto modo di vedere, Amadeus e Giovanna sono una delle coppie più belle e anche tra le più durature del mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da ben 18 anni e hanno avuto anche un figlio insieme. La loro storia è nata a L’Eredità dove Amadeus era il conduttore e lei invece la ballerina che ha conquistato tutti con la famosa scotta. Da sempre sono stati l’uno al fianco dell’altro e sempre molto affiatati ma soprattutto innamorati.

La confessione di Amadeus

Ultimamente la coppia ha deciso di raccontarsi e per questo i due hanno rilasciato un’intervista molto importante e toccante al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Sembra che durante l’intervista, Amadeus abbia parlato della moglie e del sentimento che lo lega alla donna della sua vita. “Fra di noi c’è una fiamma costantemente accesa. Penso sempre a lei, mi manca se non c’è, non ho mai provato niente di simile”. Sono state queste le parole dichiarate da Amadeus che sicuramente avranno fatto tanto piacere alla sua donna.

Giovanna e il suo futuro, la dolce dedica su Instagram

Anche Giovanna ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti ed ha parlato del suo passato, del suo presente e anche del suo futuro. “Con la ‘scossa’ per me è arrivata la popolarità, ricevevo tante proposte ma è arrivato anche l’amore e le proposte mi avrebbero portato lontano da lui, quindi ho rinunciato. Adesso che nostro figlio è cresciuto mi piacerebbe fare qualcosa in tv, ma non saprei nemmeno dirle cosa”. Queste le dichiarazioni rilasciate dalla Civitillo che oggi è sicuramente una donna appagata sotto ogni punto di vista. Che il loro sia un grande amore non è di certo una novità ed i fan anche in queste ore non hanno potuto fare a meno di non notare un post condiviso sul profilo della coppia. Si tratta di una foto che mostra Amadeus stretto nell’abbraccio della sua moglie. Nella didascalia si leggono queste parole “Sono proprio dove vorrei essere”.

