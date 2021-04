Albano, al Grande fratello Vip 6, Loredana Lecciso ma lei tentenna perchè …

Spread the love











La quinta edizione del Grande Fratello vip si è conclusa soltanto da pochi giorni, ma la macchina operativa sembra essere già al lavoro per la prossima stagione. Ebbene sì, mentre ancora si pensa all’edizione che si è conclusa soltanto da poche settimane e che è durata davvero tanti mesi, tanto da essere stata soprannominata l’edizione dei record, Alfonso Signorini e la produzione sembra essere già al lavoro per la prossima edizione del Grande Fratello vip, che dovrebbe iniziare come sempre il prossimo mese di settembre.

Grande Fratello Vip, appena conclusa la quinta edizione si pensa alla prossima

In queste settimane il conduttore Alfonso Signorini, che sembra sia stato confermato ancora una volta per il terzo anno, sembra abbia lanciato delle vere e proprie bombe. Il conduttore si è detto già pronto alla prossima edizione ed ha annunciato tante novità e soprattutto un cast spettacolare. È stato proprio parlando di nuovi concorrenti che sul web si è iniziato a parlare già di qualche nome nello specifico e tra questi è spuntato proprio quello di Loredana Lecciso.

Tante novità e cast spettacolare, queste le anticipazioni di Alfonso Signorini

La nuova edizione, ovvero la sesta del noto reality di Canale5 dovrebbe ripartire il prossimo mese di settembre e pare che ci sia già tanta attesa. È stato durante una intervista rilasciata a Punto Z, ovvero il programma di Tommaso Zorzi, che Signorini ha svelato alcune novità riguardanti la prossima edizione ed ha aggiunto di essere già al lavoro e soprattutto alla ricerca dei nuovi inquilini della casa.

Loredana Lecciso nel cast della sesta edizione del reality?

È già caccia ai nomi dei prossimi gieffini e pare che tra questi sia proprio spuntato il nome della compagna di Albano Carrisi. Secondo Alberto Dandolo, che cura la rubrica per il settimanale Oggi, sembrerebbe che Alfonso Signorini stia facendo opera di convincimento su Loredana Lecciso che da tanti anni ormai rifiuta di entrare nella casa più spiata d’Italia. Sembrerebbe che già in passato Loredana Lecciso avesse fatto intendere di voler partecipare al reality, ma di essere stata da sempre bloccata da un qualcosa. Alcuni sostengono che a bloccare Loredana sia il fatto di non volersi mostrare al naturale di fronte al pubblico. Che questa sia la volta buona? Intanto si parla anche di altri possibili concorrenti e tra questi sarebbe spuntato il nome di Raffaella Fico, Sandra Milo e Gaia Zorzi, ovvero la sorella del vincitore dell’ultima edizione del reality.

