Usa, Biden riconoscerà il genocidio armeno. E’ il primo presidente americano a farlo

Joe Biden ha deciso di riconoscere come genocidio l’uccisione di 1,5 milioni di armeni durante il periodo della Prima guerra mondiale da parte dell’impero ottomano. Lo scrive il New York Times, precisando che l’annuncio è atteso per sabato, 106/mo anniversario dell’eccidio di massa.

Biden sarà il primo presidente Usa a farlo, dopo che almeno una trentina di Paesi ha fatto passi analoghi. La mossa è destinata a infiammare le tensioni con la Turchia, alleato Nato, ma Biden ha anteposto il suo impegno verso i diritti umani.

Del resto lo stesso Biden, un anno fa, quando era ancora un candidato alla presidenza, aveva commemorato su Twitter le vittime di quello che aveva definito “genocidio armeno” e si era impegnato – se eletto presidente – a sostenere una risoluzione che riconosca il genocidio e renda i diritti imani universali una priorità assoluta”.