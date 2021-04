uomini-e-donne,-maria-de-filippi-senza-freni:-“se-non-te-lo-dice-nessuno,-te-lo-dico-io”.-luca-cenerelli-fa-una-figuraccia

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri mercoledì 21 aprile, Maria De Filippi si è infuriata contro il cavaliere Luca Cenerelli per difendere la dama Angela Paone, che lo ha accusato di averla insultata sui social. La conduttrice dapprima ha mostrato sul led i messaggi “incriminati” e, quando lui ha provato a difendersi sostenendo di non essere molto abile con i social, la padrona di casa ha sbottato: “Tu sei un bravo oratore.. ma se non te lo dice nessuno, te lo dico io: non c’entra niente quello che stai dicendo“.

Ma cerchiamo di capire meglio. Angela aveva chiesto un confronto con l’uomo con cui si era frequentata recentemente proprio perché, attaccata dagli haters, lui non l’aveva difesa: “Sono stata derisa e attaccata. Non dico difendermi.. ma i pochi che lo hanno fatto, tu li hai attaccati”. Quando il cavaliere ha avanzato l’ipotesi che dietro agli attacchi social ci fosse la stessa Angela per creare un polverone, lei ha preso le distanze e ha detto: “Porca miseria! Cornuta e mazziata“.

Anche l’opinionista Gianni Sperti è intervenuto, dichiarando: “Tu sei un falso. Ma se anche fosse che lo ha scritto Angela, io ti domando: perché hai risposto in quel modo, offendendo una donna scrivendo ‘non ha un’età per avere dei figli, menomale che me ne sono tirato fuori’ ?”. Maria De Filippi ha aggiunto: “Qui il discorso è un altro: c’è una storia finita con una donna, lei ti sta chiedendo perché parli di lei con estranei su Instagram. Punto”. Il cavaliere ha dunque replicato: “Ne ho parlato perché non ho nulla da nascondere però ok, va bene”. La discussione è andata avanti per più di mezz’ora e probabilmente se ne tornerà a parlare presto.