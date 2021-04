TG BYOBLU24 | 22 aprile 2021 | EDIZIONE 19.00

Alcune delle notizie del Tg:

Il coprifuoco è una misura che continua a rimanere in vigore almeno in Italia e continuerà probabilmente anche per l’inizio dell’estate. Tante le voci critiche contro questa misura, dalla Lega, ma anche da diversi scienziati.

Dal 26 aprile si riapre. A dirlo non è il nostro esecutivo vero ma quello provocatorio creato da Io Apro e presentato ieri sera in conferenza stampa a Roma. La misura è colma, Confcommercio stima che nel 2020 hanno chiuso oltre 390mila imprese. E se non si mettono in campo misure decisive, nel 2021 il dato potrebbe raddoppiare.

Nell’opinione comune l’ecologia è un tema tradizionalmente riconducibile alla sinistra. Fratelli D’Italia rivendica però di aver sempre avuto al centro del proprio programma un grande interesse per le tematiche ambientali. Se ne è parlato stamattina durante una conferenza stampa a cui ha partecipato anche Giorgia Meloni.

Vi mostriamo un estratto dell’intervista al biologo Franco Trinca che sarà disponibile questa sera alle ore 21 sui nostri canali d’informazione. Il suo titolo è ‘Vogliono imporre un vaccino ostacolando le cure. Il dossier di denuncia alle Procure’. Insieme ad altri esperti e legali, il dottor Trinca ha presentato a diverse procure un dossier di circa 80 cartelle che denuncia la cattiva gestione dell’emergenza sanitaria.

