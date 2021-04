tempesta-d’amore-3-9-maggio-2021-anticipazioni-tedesche

Tempesta d’amore anticipazioni settimana 3-9 maggio 2021

Cosa succede nelle prossime puntate di Tempesta d’amore in onda la settimana 3-9 maggio 2021? Stiamo parlando della soap opera tedesca creata da Bea Schimdt e trasmessa a partire dal 26 settembre 2005 sull’emittente nazionale Das Erste.

In Italia la soap esordisce il 5 giugno 2006 su Canale 5, ma a partire dal 2 luglio 2007 si trasferisce su Rete 4, dove continua la messa in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 19:35 circa. Tempesta d’amore ha già superato le 3000 puntate nel 2018, ma è ancora piena di tante storie e vicende da raccontarci!

Selina e Christoph ascoltano musica in Tempesta d’amore credits Das Erste

Dopo quanto visto nelle puntate precedenti, Ariane si ritrova in un nuovo emozionante sogno dove incontra nuovamente Karl, ex col quale vive un momento di tenerezza. Poco dopo, però, Ariane è svegliata dall’arrivo di Selina che vuole subito sapere cosa stesse sognando. Così lei finge dicendo di sperare nel ritorno di Karl a casa.

Intanto Tim e Franzi cercano invano l’amuleto che il ragazzo ha perso durante una corsa. Ma la gioia di essere riuniti supera la tristezza di aver perso il portafortuna. Più tardi Steffen si convince finalmente a vendere il birrificio a Franzi e Tim. Ma non è tutto, dato che Christoph suggerisce loro di diventare suoi amministratori delegati, offerta che i due ragazzi accettano subito.

Nel frattempo Joell affascina Lucy con la richiesta di aiutarlo a scrivere il suo romanzo. Lucy si ritrova così a galleggiare sulle nuvole. Presto però arriva l’avvertimento di Vanessa: non dovrebbe rischiare un atterraggio di fortuna fatto di sentimenti, soprattutto dopo quello che è capitato a Vanessa con Robert.

Proprio Robert, insieme anche a Christoph e Werner, pensa a un nuovo piano: ottenere la fiducia da Ariane per rubarle il cellulare. Una volta recuperato il telefono, potrebbero usare un’app di monitoraggio per scoprire il luogo in cui Ariane ha fatto sparire Karl. Ma quando i tre scoprono che questa funzione è stata disattivata sul loro cellulare, Christoph pensa subito a un nuovo piano di poca moralità.

Intanto Cornelia viene colta di sorpresa da un nuovo incontro con Robert! Tuttavia vediamo che il rapporto tra i due è ancora molto impacciato, soprattutto dopo la confessione d’amore di Cornelia non andata a buon fine. Così Rosalie esorta la sua amica a cambiare pagina.

In seguito Selina si ritrova ad essere molto triste: la sua casa di lunga data, Gut Thalheim, è stata finalmente venduta. La donna allora trova conforto in un vecchio nastro della sua giovinezza che ascolta insieme ad Ariane. Ma quando il nastro si aggroviglia, la cassetta finisce per rompersi. Così Christoph, che se ne accorge, prova a confortarla sorprendendola con un gesto d’amore. In che modo? Ascoltando musica insieme, gesto che spinge Selina a innamorarsi di Christoph.

