ricordate-mauro-marin-vincitore-del-gf?-dopo-il-ricovero-psichiatrico-come-sta?

Mauro Marin dal successo televisivo del programma Grande Fratello al ricovero psichiatrico. Ecco i dettagli della vicenda

Le curiosità dell’ex gieffino (Foto Web)

Mauro Marin è conosciuto al pubblico per la sua partecipazione e vittoria al programma più spiato d’Italia, il Grande Fratello edizione 10. Nato a Castelfranco Veneto nel 1971 e vive con i genitori e i fratelli in uno spazio che è riuscito a fare suo in maniera indipendente.

Mauro si è laureato in Marketing e Gestione delle Imprese, ha studiato per un anno in Belgio e attualmente si occupa dell’amministrazione del salumificio di famiglia. Ha un grande fascino che fa di lui una persona forte e determinata per il suo carattere fatto da simpatia e senso dell’umorismo tanto da definirsi “puro fascino”. Un uomo ironico e goliardico sempre con la battuta pronta ha conquistato il pubblico del Grande Fratello 10 tanto da vincere il talent.

Mauro ha avuto una relazione con Jessica Bellei e ha avuto un figlio, Brando, e, riguardo questa storia si è chiacchierato molto in quanto Marin affermava di riconoscere suo figlio solo dopo il test del DNA. Nonostante una serie di situazioni spiacevoli tra i due sembra essere tornato il sereno tanto da affermare: “Appena si risolve tutto la prima cosa che faccio è regolarizzare la situazione del bambino, l’ho già detto a lei vado già e registriamo insieme il bambino, è giusto così”.

Mauro è stato colpito da una malattia tanto da essere ricoverato in psichiatra.

LEGGI QUI>Sergio Volpini, ex volto del Grande Fratello alla sua grande paura: che fine ha fatto

LEGGI QUI>Meghan Markle ha detto una grande falsità: è una bugiarda | l’indiscrezione

Mauro Marin e il ricovero in Psichiatria

La malattia che lo ha colpito (Foto web)

Mauro Marin torna a far parlare di sé ma stavolta per un avvenimento spiacevole: il suo ricovero in ospedale psichiatrico. I motivi non sono noti ma è stato lui a dichiarare di star attraversando un periodo difficile tanto da affermare: “Sto male e ho bisogno d’aiuto”.

Mauro è ricoverato presso l’ospedale di Montebelluna, in provincia di Treviso nel reparto psichiatrico anche se prima di allora sui social aveva mostrato un gioco di cucina ai suoi followers imitando Antonino Cannavaciulo ma nel farlo, l’ex gieffino si è ferito gravemente con un coltello, e per questo è stato trasportato in ospedale.

Il carattere di Mauro è stato sempre particolare, fatto da forza, simpatia e ironia ma anche scatti di ira improvvisi e una certa suscettibilità, i motivi non sono chiari ma si possono attribuire anche ai problemi successivamente chiariti con la sua ex Jessica fatti di fortissimo stress.