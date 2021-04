pintus-al-veleno-contro-matano,-“raccomandato-…”

Spread the love











Pintus e Frank Matano sono stati protagonisti della prima edizione di LOL- chi ride è fuori. Come tutti sappiamo, questo programma andato in onda su Amazon Prime ha avuto un successo straordinario e già si pensa alla seconda stagione. Condotto da Fedez e da Mara Maionchi, il programma è il più chiacchierato dell’ultimo mese. Ad ogni modo in queste ultime ore si sta tanto parlando dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio che ha visto la partecipazione di Pintus, il quale ha fatto delle dichiarazioni piuttosto inedite su Frank Matano. Ma di cosa si tratta?

Pintus e Lillo a Muschio Selvaggio

Come abbiamo avuto modo di anticipare, l’ultima puntata di Muschio Selvaggio pubblicata nei giorni scorsi su YouTube sembra aver tanto divertito il pubblico. Non è sicuramente una novità il fatto che il podcast di Fedez Luis e Martin, riesca a catturare l’attenzione di tutti gli telespettatori, grazie anche alla varietà degli ospiti presenti. Tra questi pare che nel corso dell’ultima puntata ci fossero Lillo e Pintus, i due comici che sono stati protagonisti della prima edizione di LOL chi ride è fuori. In realtà sembra che il pubblico abbia amato sin dalla prima puntata del programma Lillo per il tormentone da lui lanciato ovvero Posaman e per alcune frasi pronunciate all’interno dello show che ormai sono diventati Cult.

Il pentimento di Pintus

Ad un certo punto però nel corso della puntata di Muschio Selvaggio sembra che Pintus si sia lasciato andare ad alcune dichiarazioni. Nello specifico il comico avrebbe confessato che in queste settimane si è in un certo senso pentito di avere pronunciato la frase “Hai cag**to” nel corso del programma, una frase che gli è costata l’ammonizione e che ha fatto sì che i suoi fan lo bersagliassero con questa gag. Pare che Pintus avesse pronunciato questa frase con la voce di Antonino Cannavacciuolo, tanto che anche il profilo del noto chef sarebbe stato preso d’assalto dai fan con questa frase. Poi Pintus avrebbe anche fatto una rivelazione che ha stupito apparecchio.

Matano raccomandato? Il pensiero di Pintus

“Matano rappresenta la raccomandazione”. Queste le parole riferite da Pintus parlando ovviamente di Frank, colui il quale ha preso parte al programma insieme a lui. Secondo quanto riferito da Pintus e poi confermato anche dallo stesso Lillo, sembra che Frank Matano abbia sorriso nel momento in cui il comico è stato buttato fuori dal programma, ma le telecamere sembra non siano riuscite a inquadrare il momento. Nel fare queste dichiarazioni però va detto che i due comici hanno utilizzato un linguaggio piuttosto scherzoso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...