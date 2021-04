nuovo-casello-d’ingresso-a-marene.-borgna:-“la-mobilitazione-di-questi-ultimi-anni-sta-iniziando-a-portare-frutti-concreti-e-tangibili”

Federico Borgna, sindaco di Cuneo e presidente della provincia Granda (foto repertorio Ideawebtv)

“Un altro pezzo del puzzle che contribuisce a colmare il gap infrastrutturale che abbiamo nella nostra provincia e va a migliorare la fruibilità delle infrastrutture cuneesi. La partenza dei lavori dell’Asti-Cuneo; questa mattina mi sono recato, in compagnia del sindaco di Limone Piemonte (Massimo Riberi ndr), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a Roma per il Colle di Tenda. Le partite in sospeso rimangono tante. La mobilitazione di questi ultimi anni sta iniziando a portare dei frutti concreti e tangibili“.

È il commento di Federico Borgna, sindaco di Cuneo e presidente della provincia Granda, sull’apertura del nuovo casello d’ingresso a Marene (autostrada A6 Torino-Savona).