Michelle Hunziker, presa una decisione: l’annuncio della grossa novità

Michelle Hunziker ha preso una decisione definitiva su quello che sarà il prossimo futuro a livello lavorativo: l'annuncio

Michelle Hunziker (via Getty)

Dalla primavera del 2019 ad oggi sono state tre le edizioni dello show musicale All Togheter Now, in onda su Canale 5 e condotto da Michelle Hunziker, che è pronto a ritornare con una quarta. La riconferma è arrivata grazie al numero di ascolti confezionati nel corso degli ultimi due anni. Ancora una volta alla conduzione ci sarà la presentatrice italo-svizzera.

Molto probabilmente verrà riconfermata anche la giuria dell’ultima edizione, composta da Rita Pavone, Francesco Renga, J-Ax ed Anna Tatangelo. Con il quartetto, però, la produzione avvierà a breve un discorso per trovare un nuovo accordo. Secondo quanto riferito da TvBlog, le nuove puntate dello show canoro andranno in onda nell’autunno inoltrato di quest’anno. L’ultima volta abbiamo visto vincere Eki in finale contro Dalila Cavalera.

Michelle Hunziker rivela: “Perché mia figlia ha tratti asiatici”

Michelle Hunziker nelle ultime storie Instagram ha rivelato il motivo per il quale sua figlia Aurora, avuta dal matrimonio con Eros Ramazzotti, possiede dei tratti del viso propri degli asiatici.

“Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico – ha spiegato – appartenente a mio nonno materno, due antenati, tra il ‘700 e l’800, erano marinai che lavoravano in Indonesia ed hanno sposato degli indonesiani. Siamo olandesi e dal 1690 tutti hanno lavorato in marina o sulle navi”. Ecco spiegati, dunque, gli occhi a mandorla della figlia. E dire che negli scorsi giorni Michelle e Gerry Scotti erano finiti nella bufera per il gesto degli ‘occhi a mandorla’, indicando i cinesi, prima di presentare un servizio. Questo, forse, è voluto essere un nuovo modo per far capire che si trattasse di pura ironia fatta senza malizia.