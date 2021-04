massimo-galli-ad-accordi&disaccordi-(nove):-“non-so-su-che-basi-draghi-sostenga-che-i-rischi-sono-pochi,-i-numeri-dicono-altro”

“Non so su che basi Draghi possa dire che la probabilità di tornare indietro è molto piccola. I numeri dicono altro”. Così Massimo Galli, direttore del Reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove a proposito delle dichiarazioni del presidente del Consiglio nella conferenza stampa del 26 marzo. Sono parole molto azzardate queste del premier, queste ultime?”, ha chiesto il conduttore. “Sì, abbiamo dei numeri che non consentono di cantare ancora vittoria, c’è poco da fare – ha risposto il professore – Oltretutto, questo sistema dei colori è stato perverso da questo punto di vista perché troppe volte si è cantata vittoria e troppe volte si è preteso il riadattamento immediato senza che il trend si consolidasse”.

‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.