l’ecommerce-di-shopify-entra-sui-cataloghi-di-pinterest

La collaborazione tra l’ecommerce e il social network permetterà alle piccole attività di rivolgersi a una platea potenziale di 450 milioni di consumatori nel mondo

Collaborazione tra Shopify e Pinterest (foto Pinterest)

Una vetrina di social commerce in più su Pinterest, disponibile per 1,7 milioni di merchant attivi su Shopify, che potranno così raggiungere la platea di 450 milioni di utenti presenti sulla “piattaforma di ispirazione visiva”. È questa la nuova opportunità offerta da un ampliamento della partnership tra le due compagnie, estesa a 27 nuovi paesi del mondo. Tra questi c’è l’Italia, insieme a Spagna, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito, Brasile e Australia. Attraverso il canale Shopify-Pinterest, i commercianti potranno trasferire i loro prodotti presenti sull’ecommerce, su un catalogo del social network, convertendoli in “Pin prodotto” acquistabili.

“Il 97% delle ricerche più popolari su Pinterest non contiene riferimenti a brand e comprende solo 2-3 parole. Ciò significa che la maggior parte dei consumatori, quando cerca qualcosa, non digita il nome di un brand specifico, ma sono alla ricerca di prodotti e servizi, aperti a conoscere qualsiasi tipologia di brand”, spiegano da Pinterest. Offrendo una destinazione in più per l’ecommerce, tramite la collaborazione con Shopify le pmi avrebbero così sulla piattaforma social la stessa probabilità di essere scoperte dai consumatori, indipendentemente dalle dimensioni o dal nome dell’azienda.

In occasione di questo ampliamento, i commercianti provenienti da Shopify potranno sfruttare anche nuove funzionalità introdotte, a partire dal retargeting dinamico, rivolgendosi agli utenti Pinterest che hanno già dimostrato interesse per i loro prodotti. Inoltre, Pinterest permetterà di supportare più feed prodotti (fino a venti) per cataloghi, utilizzando il medesimo account business. Ciascun feed potrà avere una specifica configurazione (in base a valuta, lingua o disponibilità dell’articolo in vendita), a seconda del mercato o della strategia pubblicitaria, per costruire campagne di marketing mirate.

“Il social commerce è stato un fattore trainante per i nostri merchant in Italia poiché consente di promuovere i prodotti ad un pubblico più ampio, in particolare durante l’ultimo anno, quando abbiamo visto le installazioni dei nostri canali di social commerce crescere del 76% a livello globale”, commenta Paolo Picazio, direttore di Shopify Italia che aggiunge: “In Italia, il numero di negozi è cresciuto del 247% nel 2020”.

L’84% dei consumatori ha effettuato acquisti online dall’inizio della pandemia, secondo un campione intervistato da Shopify nella ricerca Future of commerce 2021. Dal canto suo, Pinterest afferma che i caricamenti dei cataloghi sono incrementati globalmente di oltre 14 volte in un anno, a partire da marzo 2020. In Italia gli utenti che fanno acquisti online sono aumentati di 2,6 milioni, secondo lo studio E-commerce in Italia 2020 di Casaleggio Associati, un’abitudine che resterà invariata per più di due italiani su tre, una volta superata l’emergenza, secondo un’indagine condotta da Izi in collaborazione con Comin & Partners.