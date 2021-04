la-super-pizza-(con-ingredienti-giapponesi)-dedicata-al-nuovo-videogame-nier-replicant

Pizza e videogiochi è un binomio sicuramente familiare per i gamer più incalliti. E questa volta i due mondi si avvicinano ancora di più: in occasione del lancio di NieR Replicant ver.1.22474487139, Cocciuto a Milano è stato scelto dal colosso giapponese Square Enix Ltd per ideare una pizza originale, ispirandosi proprio al videogioco. Come? Con ingredienti tipici della cultura gastronomica giapponese che forse non avete ancora visto su una pizza.

La “Pizza NieR ver. Emil” sarà disponibile a partire dal 23 aprile, giorno del lancio del videogame e potrà essere ordinata per una settimana nei 3 locali di Cocciuto (via Bergognone, zona Tortona; Corso Lodi, Porta Romana; via Melzo, Porta Venezia).

Pizza NieR ver. Emil: ingredienti giapponesi sulla pizza!

Ma quali sono gli ingredienti giapponesi che troverete su questa pizza? Patate Satsumiamo, ricotta di soia fatta in casa, carpaccio di controfiletto di Wagyu laccato con salsa di miso, cipollotto fresco Negi e chips di alga Nori croccante: questi e altri “segretissimi” 1.22474487139 – proprio come la versione del gioco – sono gli ingredienti scelti da Cocciuto per onorare l’attesissimo videogame ispirato alla serie di best seller post-apocalittica. Abbinamenti che omaggiano il Giappone, ma anche ricchi di proteine, che daranno la carica giusta per affrontare le sfide del videogame.

Non è finita qui per i fan di Emil: la pizza NieR sarà racchiusa in speciali cartoni in edizione limitata, che raffigurano il volto del personaggio del videogame. Infine, inquadrando il QR code stampato sui cartoni, sarà possibile accedere a un filtro Instagram che vedrà trasformare gli utenti in uno dei protagonisti del videogioco, grazie alla iconica maschera di Emil.