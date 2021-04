La grande novità di Facebook che coinvolge Whatsapp: cambia tutto

In arrivo una nuova importante novità in casa Facebook che coinvolge anche Whatsapp. Ecco di cosa si tratta.

Da sinistra a destra i loghi di Instagram, Facebook e Whatsapp (GettyImages)

Facebook è il social network fondato da Mark Zuckerberg, che ad oggi detiene le redini anche dell’app di messaggistica più famosa al mondo, ossia Whatsapp. Nel mondo delle innovazioni tecnologiche è in arrivo una super novità che, per gli utenti di entrambi i social, potrebbe essere una vera e propria manna dal cielo.

Gli sviluppatori delle due società cercano sempre di rendere il servizio più fruibile e smart. Ed è proprio per questo motivo che si sta pensando all’introduzione di una importante funzione delle due app che chiama in causa anche Messenger.

Quale è la novità che collega Facebook a Whatsapp?

login di facebook (pixabay)

Un leaker italiano, Alessandro Paluzzi, sul suo profilo Twitter ha sganciato una notizia bomba: pare che Facebook stia pensando di unire Whatsapp a Messenger. Questa opzione permetterà di unire le chat dei due social che in questo modo non dovrebbero accedere a due app differenti per restare in contatto con altri account.

La novità ovviamente non è ancora uscita ed è in fase di sviluppo dal team di WABetaInfo, il quale riferisce che molto presto si potranno trovare le funzionalità di Messenger anche su Whatsapp. C’è da ricordare che l’app Messenger è stata creata per permettere agli utenti di Facebook di comunicare tra loro. L’introduzione di questa importante novità permetterà di accorpare tutte le funzionalità in un’unica chat. Tuttavia, questa sarà un’opzione che l’utente potrà decidere se attivare o meno. Non ci sarà nessun obbligo.

Altre novità in arrivo su Whatsapp

icona di WhatsApp sul cellulare (pixabay)

Per quanto riguarda l’app di messaggistica ci sono alcune importanti novità. Innanzitutto, il 15 Maggio rappresenta il termine massimo entro cui accettare le nuove regole sulla privacy che normano il social. L’utente dovrà accettare di condividere i suoi dati anche su Facebook per permettere al social con l’icona blu di migliorare i contenuti delle inserzioni pubblicitarie.

Questa clausola ha scatenato non poche polemiche tra gli utenti, soprattutto quelli statunitensi, a cui verrà applicata. In Italia e, in generale, in Europa, al momento possiamo dormire sonni tranquilli, perché stando a quanto affermato dai dirigenti Facebook, questa novità non interesserà gli utenti europei.